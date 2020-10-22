 

Политолог: Лукашенко относится к белорусам с презрением и страхом

22.10.2020, 5:30, Разное

Протестам в Белоруссии скоро исполнится три месяца. Стороны зафиксировали статус-кво: оппозиция продолжает выводить на улицы многотысячные массы, а Лукашенко отказывается покидать президентское кресло.

Белорусский протест нельзя считать однородным, полагает Безпалько. По его мнению, среди выходящих на улицу под красно-белыми флагами людей много тех, кто желает ухода Лукашенко, но хочет повторения украинских событий в Минске.

Безпалько убежден: то, что Лукашенко сохранил президентское кресло, не означает, что люди его поддерживает. Власть Батьки держится на силовиках и репрессиях, отметил эксперт.

“В реальности, он к своим гражданам относится с презрением и страхом”, – сказал политолог в интервью порталу “Украина.ру”.

Тем не менее Безпалько исключил повторение в майдана в Минске. В Белоруссии нет такого количества националистов и военизированных структур радикалов, как на Украине, указал эксперт.

Протестующие в Минске не настроены русофобски, они относятся нормально и к Москве, и к Европе, подчеркнул Безпалько. Он напомнил, что белорусский протест – мирный, поэтому сравнивать ситуацию с украинскими событиями некорректно, уверен политолог.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула властям ультиматум. Она потребовала от Александр Лукашенко объявить об отставке, прекратить насилие над протестующими и освободить политзаключенных. На выполнение ультиматума она дала срок до 25 октября. В противном случае в стране начнется общенациональная забастовка с перекрытиями дорог, пригрозила политик.



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