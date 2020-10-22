Назван срок достижения импортонезависимости российского космоса

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22.10.2020, 5:25, Новости дня

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время выступления на совещании под председательством премьер-министра Михаила Мишустина по развитию Севморпути назвал планируемый срок достижения независимости российской космической деятельности от импорта.

«Большое внимание при реализации космической деятельности нами уделяется вопросам импортонезависимости. Планируем, что к 2025 году мы обеспечим практически полную независимость в этом деле», – приводит слова Рогозина ТАСС.

Накануне управляющий директор по науке и технологиям, председатель научно-технического совета Ростеха Юрий Коптев сообщил, что французская компания отказалась поставлять одному из предприятий Роскосмоса компоненты для российских спутников, производство деталей будет оперативно организовано в Саратове на предприятии Ростеха.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, способна ли РФ наладить производство электронных компонентов, используемых при создании отечественных спутников.



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