 

Кофе и зеленый чай способны продлить жизнь при диабете

22.10.2020, 5:10, Разное


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Употребление зеленого чая и кофе связано со снижением риска смерти у людей, которые страдают сахарным диабетом 2 типа. Об этом утверждает новое исследование, опубликованное в BMJ Open Diabetes Research & Care.

Исследование было проведено в Японии. В нем участвовало почти 5 тысяч диабетиков в среднем возрасте 66 лет, за ними наблюдали в течение 5 лет. Ученые фокусировались на потенциальном влиянии употребления чая и кофе – по отдельности и в комбинации – на смертность.

У людей, страдающих диабетом 2 типа, которые выпивали одну чашку зеленого чая в день, риск смерти снижался на 15%, две-три чашки – на 27%, четыре чашки – на 40%. Аналогичные данные были получены и для кофе: одна чашка в день была связана со снижением риска смерти на 19%, две чашки – на 41%.

При чередовании зеленого чая и кофе эффект усиливался:

  • две-три чашки зеленого чая и две чашки кофе в день были связаны со снижением риска на 51%;
  • четыре чашки зеленого чая и одна чашка кофе – на 58%;
  • четыре чашки зеленого чая и две чашки кофе – на 63%.

Это было наблюдательное исследование. Ученые подчеркивают, что исследование такого типа не может доказать, что именно употребление чая и кофе продлило жизни его участникам.

Авторы научной работы указывают, что чай и кофе содержат большое количество антиоксидантов и противовоспалительных компонентов. Потенциально это может объяснить то, что их употребление связано со снижением риска смерти.



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