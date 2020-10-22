Настя, сидеть! – Личное мнение

22.10.2020, 5:05, Разное

По случаю дня рождения сына Юнусов и Решетова забубенили фотосессию. Я придумала, как эту фотосессию назвать.

«Когда у папы — комплексы, а у мамы нет своих денег». По-моему, хорошо, не?

Юнусов жутко комплексует из-за своего роста. По этой причине Решёткиной приходится то изгибаться буквой «зю», то сидеть по команде, когда сам Тимати стоит.

Впрочем, иногда Тимка влезает на подставку, в то время как Настя опускает башку и округляет спину так, что линия её плеч образует угол в 45 градусов с линией пола.

Смотрю я на всё это и думаю: «А как жила бы Настька, если бы не находилась на финансовом подсосе у карлика?»

Уж вряд ли садилась бы и изгибалась по первому требованию так, чтобы низкорослый комплексант чувствовал себя высоким и могучим султаном. Вряд ли изображала бы из себя покладистую наложницу, целующуюся взасос со своей предшественницей. Вряд ли пустила бы бабку, которая её откровенно ненавидит, на свои роды.

Ничего бы из этого не случилось, если бы у Насти были свои деньги. Она бы этому Юнусову не дала, в принципе.

Девки, если бы только те неимовереные усилия, которые вы вкладываете в завоевание мужиков и подстраивание под них, вы тратили на то, чтобы стать богатыми, вы бы так хорошо жили.

Однако вы боитесь финансовой независимости. Вы не хотите зарабатывать больше своих чванливых дураков. Вам стыдно, если мужчина не платит за вашу писю: не приносит в дом больше денег, чем вы, не берёт на себя все расходы, так, чтобы ваш личный доход был смешным, но только вашим. При этом вам совершенно стыдно просить у мужика денег. Вы не стесняетесь быть попрошайками и давалками.

Содержанка в бриллиантах — это для вас высшая ступень реализации женщины.

За то, чтобы быть в глазах общества востребованной писей, вы готовы на всё, включая слёзы в подушку, глотание обид и пестование комплексов всяких говно-мужиков.

Может, хватит?

Почему вы боитесь стать крутыми, круче всех мужиков, которые вас окружают? Что именно вас пугает в финансовой независимости?

Я вас слушаю очень внимательно.