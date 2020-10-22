 

Глава Пентагона – не надо быть Наполеоном, чтобы понимать необходимость переброски солдат в Польшу

22.10.2020, 4:30, Новости дня

Существует реальный шанс переброски 2-го кавалерийского американского полка из Германии в Польшу, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Политик пояснил, что это станет дополнительной мерой по укреплению американского военного присутствия в Польше, в основе которого лежит подписанное в августе Соглашение о расширенном военном сотрудничестве между странами.


Reuters

«В настоящий момент существует реальный шанс того, чтобы рассмотреть переброску 2-го кавалерийского полка или, по крайней мере, его части, в Польшу, дальше на восток. Это то, чего они (поляки) хотят. Мы думаем, что это имеет смысл. Я думаю, что многие страны НАТО тоже думают, что это имеет смысл», — заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер. Эти слова прозвучали в ходе встречи в Atlantic Council, где на повестке дня стояла тема укрепления союзов США в эпоху «соперничества между великими державами». 

Глава ведомства уточнил, что переброска касается того полка, который в настоящее время находится на базе Вильсек в Баварии. Этот шаг он рассматривает в качестве дополнительной меры к ранее уже согласованной переброске дополнительной тысячи американских солдат в Польшу.

Политик уверен, что подписанное в августе Соглашение о расширенном военном сотрудничестве с Польшей необычайно важно, ведь предыдущий документ был устаревшим, неточным и не касался бюджетных вопросов. Более того, глава Пентагона отдельно подчеркнул, что заявления о выводе более 12 тыс. американских солдат из Германии никоим образом не означают снижения уровня значимости войск США в Европе, а лишь их переброску на восток.

«Это здравый смысл. Не нужно быть Наполеоном или Макартуром, чтобы посмотреть на карту и понять, что чем дальше на восток ты находишься, тем сильнее ты можешь успокоить своих союзников и партнёров на линии фронта, на северо-востоке — в балтийских странах, на восток от Германии — в Польше или на юго-востоке на Чёрном море — в Болгарии и Румынии», — объяснил Эспер. 

Он также рассказал, что в рамках соперничества с Китаем и Россией Америка намерена улучшить процесс продажи оружия союзникам, в том числе ускорить процесс экспорта технологий. Именно таким образом Вашингтон намерен предотвратить попытки Москвы и Пекина по завоеванию новых рынков, ведь по мнению Эспера, это подрывает усилия США в направлении развития отношений с союзниками и осложняет будущую операционную среду.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Объявлено о приостановке газопровода «Северный поток»

03.07 / Сопровождение российских Ту-142: британские истребители присоединились к норвежским

30.07 / Депутат в Петербурге задержан по подозрению во взятке

17.07 / Таксист избил беременную женщину в Магнитогорске

05.07 / ВОЗ прекратила испытания трех противокоронавирусных препаратов

17.07 / Царский крестный ход прошел в Екатеринбурге

23.07 / Lenovo представила игровой смартфон Legion Duel

23.09 / Российское военное судно столкнулось с контейнеровозом у берегов Дании

08.10 / Москва отреагировала на решение Польши по Газпрому

04.10 / Алиев предъявил ультиматум Армении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска