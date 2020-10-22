Глава Пентагона – не надо быть Наполеоном, чтобы понимать необходимость переброски солдат в Польшу

22.10.2020, 4:30, Новости дня

Существует реальный шанс переброски 2-го кавалерийского американского полка из Германии в Польшу, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Политик пояснил, что это станет дополнительной мерой по укреплению американского военного присутствия в Польше, в основе которого лежит подписанное в августе Соглашение о расширенном военном сотрудничестве между странами.



Reuters

«В настоящий момент существует реальный шанс того, чтобы рассмотреть переброску 2-го кавалерийского полка или, по крайней мере, его части, в Польшу, дальше на восток. Это то, чего они (поляки) хотят. Мы думаем, что это имеет смысл. Я думаю, что многие страны НАТО тоже думают, что это имеет смысл», — заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер. Эти слова прозвучали в ходе встречи в Atlantic Council, где на повестке дня стояла тема укрепления союзов США в эпоху «соперничества между великими державами».

Глава ведомства уточнил, что переброска касается того полка, который в настоящее время находится на базе Вильсек в Баварии. Этот шаг он рассматривает в качестве дополнительной меры к ранее уже согласованной переброске дополнительной тысячи американских солдат в Польшу.

Политик уверен, что подписанное в августе Соглашение о расширенном военном сотрудничестве с Польшей необычайно важно, ведь предыдущий документ был устаревшим, неточным и не касался бюджетных вопросов. Более того, глава Пентагона отдельно подчеркнул, что заявления о выводе более 12 тыс. американских солдат из Германии никоим образом не означают снижения уровня значимости войск США в Европе, а лишь их переброску на восток.

«Это здравый смысл. Не нужно быть Наполеоном или Макартуром, чтобы посмотреть на карту и понять, что чем дальше на восток ты находишься, тем сильнее ты можешь успокоить своих союзников и партнёров на линии фронта, на северо-востоке — в балтийских странах, на восток от Германии — в Польше или на юго-востоке на Чёрном море — в Болгарии и Румынии», — объяснил Эспер.

Он также рассказал, что в рамках соперничества с Китаем и Россией Америка намерена улучшить процесс продажи оружия союзникам, в том числе ускорить процесс экспорта технологий. Именно таким образом Вашингтон намерен предотвратить попытки Москвы и Пекина по завоеванию новых рынков, ведь по мнению Эспера, это подрывает усилия США в направлении развития отношений с союзниками и осложняет будущую операционную среду.