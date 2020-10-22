Польский профессор – коронавирус окончательно поставил крест на либеральной модели мира

22.10.2020, 4:30, Новости дня

Сегодня весь мировой политический класс, а в особенности европейский, сталкивается с совершенно новой реальностью — резким уходом от либеральной модели мира и возвращением к соперничеству держав, говорит польский профессор Здзислав Краснодембский. Учёный объясняет, что «выросший» на либеральной модели ЕС, закрыв границы во время пандемии, подтвердил её же провал.



Reuters

Польский профессор Здзислав Краснодембский уверен, что сегодня процесс отказа от либерального миропорядка уже не только начался, но и процветает. В интервью польскому агентству печати он напомнил, что в начале 90-х годов американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма доказывал, что именно «захватившая» весь мир политическая модель либеральной демократии положит конец истории, объясняя это не только отсутствием альтернативы, но и называя её высшей ступенью в развитии форм политического существования человеческого сообщества.

Польский профессор подчёркивает, что на протяжении долгого времени многие даже не имели ни малейших сомнений в том, что может быть иначе. Но несколько лет назад они поняли, что нынешний мировой порядок начинает напоминать скорее XIX век, — то есть соперничающие друг с другом державы, которые не намерены отказываться от применения силы и борьбы за свои интересы. По мнению польского профессора, любопытно то, что эти державы вовсе не являются либеральными демократиями. В качестве примера он приводит Китай, бросивший вызов США, а также Турцию и Россию.

По мнению профессора, изменение мышления наступило вместе со сменой политического курса США, когда они начали говорить о протекционизме, о национальных интересах. Мир с открытыми границами и открытым обществом оказался не более чем утопией, хотя ранее все считали, что процесс американизации мира проявляется именно в глобализации. К тому же сегодня более активное соперничество наблюдается не только между Пекином и Вашингтоном, но и между США и ЕС, который всё чаще говорит о необходимости изменения конкурентной политики и защите европейского рынка. «В европейской политике произошла революция…», — констатирует польский профессор.

В беседе учёный отмечает, что до недавнего времени Европейская комиссия скрупулёзно соблюдала правила государственной помощи и свободной конкуренции. «Сегодня, однако, мы наблюдаем за отказом от этой парадигмы, который пандемия лишь ускорила», — добавляет он.



Краснодембский обращает внимание на то, что, хотя ЕС по-прежнему опирается на доктрину либеральной демократии, именно он во время пандемии закрыл свои границы, не говоря уже об отдельных странах — членах ЕС. Сегодня тема миграции обсуждается кардинально иным образом, нежели ещё несколько лет назад. Ранее о ней говорили на полях встреч, а сегодня она занимает центральное место в политических дискуссиях.



«Оказалось, что границы и стены не только ограничивают свободу, но и защищают. Вне всяких сомнений, это серьёзная перемена», — подчёркивает учёный. Он прямо объясняет, что политика ЕС уже более не вписывается в глобальные экономические процессы и практически превращается в анахронизм. «Либеральная доктрина больше не соответствует тому, что происходит в других частях мира. Она также не отвечает реальным политическим процессам в Европе», — добавляет он.

При этом польский профессор уверяет, что политические процессы не приведут к тому, что люди с либеральными взглядами, идеологи идеи открытого общества, свободной торговли, мультилатерализма, глобального управления, исчезнут. «Я бы сказал, что они по-прежнему являются мировым классом, который думает по прежнему. Однако его представители чувствуют всё большую угрозу… Люди, которые привыкли мыслить определёнными категориями, потеряли власть в результате демократических выборов, и они, кажется, до сих пор не понимают почему. Именно поэтому они говорят об угрозе диктатуры, о внешних воздействиях — и в результате сочиняют абсурдные теории заговора. Другие пытаются приспособиться к меняющимся обстоятельствам», — объяснил учёный. В качестве примеров он приводит лидеров, выросших из либерального течения, — президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Голландии Марка Рютте и канцлера Австрии Себастьяна Курца, — которые выиграли выборы только благодаря провозглашению некоторых лозунгов, характерных для популистов, фашистов или антидемократов. По мнению Краснодембского, исключительно это гарантировало им победу на выборах.

В интервью он также акцентирует внимание на выходе Великобритании из ЕС, который стал огромным шоком для всех европейцев, ведь политический процесс пошёл совершенно в другом направлении, нежели того ожидали политические элиты. «ЕС должен был расширяться и интегрироваться, а не сужаться… И сейчас, вопреки всем ожиданиям, мы видим растущую поляризацию, борьбу за понимание политического сообщества, за идентичность, за ценности. Это лишь свидетельствует об уходе от модели либерального мира, мира сытого среднего класса», — констатировал он.

Учёный также подчёркивает, что охватившая весь мир пандемия коронавируса лишь ускорила эти процессы. Понятие границы как средства защиты общества вернулась, впрочем, как и понятие контроля и коллективных интересов, а личные свободы были ограничены во имя общего блага.

Более того, наступил процесс укрепления центристских тенденций, выразившийся в попытке значительного повышения компетенции институтов ЕС. Подводя итог, учёный объясняет, что пандемия коронавируса в итоге возобновила забытые социальные конфликты в европейских странах: Франция сконцентрировалась на классовом неравенстве, Германия на конфликте поколений — молодые люди не хотят отказываться от своих свобод и развлечений, чтобы защитить пожилых людей от коронавируса, а Польша пытается анархизировать политическую жизнь и политически инструментировать пандемию.