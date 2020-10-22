Мнение: Новости дня – 21 октября. Чуланов вылез из чулана и др.

22.10.2020, 4:20, Разное

День 21 октября прошел без особых сенсаций, разве что у ковиддиссидентов затеплилась надежда: во-первых, Путин пообещал не вводить ограничений, а во-вторых – Минздрав внезапно предупредил, что перчатки не помогают от ковида. Неужели оттепель?! Смехотворно “выделили” Крыму три рубля на обеспечение полуострова водой – Кремль упорно отказывается признавать серьезность проблемы. Никите Михалкову, ровеснику Победы, Путин к юбилею дал Героя Труда – я вспоминаю, что и покойная Валерия Новодворская тоже хвалила юбиляра. Если человека хвалят одновременно Путин и Новодворская – он определенно великий. Очередные невнятные результаты показал российский футбол в первом раунде полностью ковидной Лиги чемпионов – я размышляю, почему же у нас так все плохо с футболистами, несмотря даже на то, что футбол остается в России чуть ли не последним реальным социальным лифтом; ответ кажется банальным – и тут мешает отсутствие демократии.

Ну и про волшебные эротические очки – ради хохмы: очередное достижение IT-индустрии раздевает всех женщин до костюма Евы – но, по всей видимости, запоздало: оно пришло тогда, когда во всем мире отношение к сексу, как к полностью бессмысленному и утомительному занятию, окончательно возобладало.