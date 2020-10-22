 

Мнение: Йеменский “Довод”

22.10.2020, 4:15, Разное

Йеменская версия фильма "Довод". Хуситы также используют инверсию и заставляют саудитов и хадистов убегать задом наперед.

Плюс еще из свежатинки от хуситов.

Плюс пафосный пропагандистский ролик с лучшими кадрами за 2019-2020.

Плюс мой обзор событий в Йемене с 13 по 19 октября 2020 года.
https://riafan.ru/1322690-storonniki-oae-obyavili-chto-sokhranit-edinyi-iemen-nevozmozhno
Налицо ускорение курса ОАЭ на раскол Йемена на Северный и Южный.

Источник: Colonel Cassad



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