 

Глава Евросовета созвал лидеров ЕС на конференцию из-за COVID-19

22.10.2020, 4:05, Новости дня

Президент Европейского совета Шарль Мишель созвал лидеров стран – членов Евросоюза на видеоконференцию из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 21 октября он сообщил на своей странице в Twitter.

“Приглашаю лидеров на неформальную видеоконференцию 29 октября по COVID-19. Нам нужно усилить наши коллективные усилия в борьбе с коронавирусом”, – заявил Мишель.

Inviting leaders for an informal video conference on 29 October 2020 on COVID-19

We need to strengthen our collective effort to fight #COVID19

— Charles Michel (@eucopresident) October 21, 2020

Информация о проведении конференции также опубликована в расписании встреч на сайте органа.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, 21 октября число подтвержденных случаев COVID-19 в Испании достигло 1 млн. Также к 1 млн случаев приближается Франция (999,7 тыс.).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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