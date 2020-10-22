Папа римский выступил в поддержку однополых браков

22.10.2020, 4:05, Новости дня

Папа римский Франциск выступил в поддержку однополых браков. Об этом он сказал в документальном фильме “Франциск”, который был представлен 21 октября на Римском кинофестивале, сообщает газета Corriere della Sera.

“Геи имеют право быть семьей. Они – дети божьи и имеют право на семью”, – сказал понтифик.

Он также высказал мнение о необходимости закона о гражданских союзах.

“Таким образом эти люди тоже окажутся под защитой закона”, – сказал папа римский.

В качестве понтифика он сделал такое заявление впервые.

Франциск уже выступал в поддержку однополых гражданских союзов, когда был архиепископом Буэнос-Айреса.

В Италии однополые гражданские союзы были легализованы в 2016 году по требованию Европейского суда по правам человека. Против этого активно выступали католические организации и партии консервативного толка. В том же году папа Франциск заявил, что гомосексуалы заслуживают уважения и не должны подвергаться дискриминации.