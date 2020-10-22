Конфликт в Нагорном Карабахе не имеет дипломатического решения на данном этапе – Пашинян

22.10.2020, 4:05, Новости дня

Карабахский конфликт не имеет дипломатического решения на данном этапе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 21 октября в видеообращении, опубликованном в Facebook.

“Мы должны признать, что надежды на дипломатическое решение этой ситуации исчезли”, – цитирует премьера Mediamax.

Пашинян заявил, что Азербайджан не согласен с тем, с чем согласна Армения.

“У нас есть одно дело: взять в руки оружие и бороться за права нашего народа до конца, чтобы мы могли добиться окончательного, полного урегулирования конфликта”, – заявил он.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении. Впоследствии Алиев несколько раз сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.