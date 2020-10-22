 

Конфликт в Нагорном Карабахе не имеет дипломатического решения на данном этапе – Пашинян

22.10.2020, 4:05, Новости дня

Карабахский конфликт не имеет дипломатического решения на данном этапе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 21 октября в видеообращении, опубликованном в Facebook.

“Мы должны признать, что надежды на дипломатическое решение этой ситуации исчезли”, – цитирует премьера Mediamax.

Пашинян заявил, что Азербайджан не согласен с тем, с чем согласна Армения.

“У нас есть одно дело: взять в руки оружие и бороться за права нашего народа до конца, чтобы мы могли добиться окончательного, полного урегулирования конфликта”, – заявил он.

Եւ այդ մեկ մարդը Դու՛ ես:

Ստեղծված վիճակի եւ մեր անելիքների մասին:

Posted by Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան on Kolmapäev, 21. Oktoober 2020

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией. 

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении. Впоследствии Алиев несколько раз сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Российская провокация, или «спектакль», устроенный Лукашенко?

17.10 / Украинские дипломаты отреагировали на обстрел Гянджи

13.10 / На Крещатике задержали злоумышленников, которые грабили клиентов “обменников”

12.09 / Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с банковскими картами

01.07 / Украина увеличила импорт газа из ЕС на 24%

29.08 / Речь Дональда Трампа посмотрели 23,8 млн телезрителей

12.08 / Политика: Запад прощает Лукашенко больше, чем Януковичу

07.07 / “Не грусти, Корея!” В Сеуле организовали шоу дронов, чтобы поблагодарить медиков и напомнить о социальной дистанции. Видео

12.09 / Эксперты предложили оштрафовать «дурно пахнущую» «Карту нарушений» за фейки о выборах

04.08 / Оператор “Северного потока – 2” вдвое увеличил расходы на лоббистов в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска