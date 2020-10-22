 

Маск рассказал о планах построить город на Марсе

22.10.2020, 4:05, Новости дня

Основатель и совладелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск на ежегодной конференции Марсианского общества рассказал о планах по строительству на Марсе города, который полностью будет независим от планеты Земля. Об этом 21 октября сообщило издание The Independent.

По словам Маска, проекты по развитию марсианского поселения уже разрабатываются, они должны быть завершены до того, как на Земле произойдет катастрофическое событие – столкновения с кометой, извержения супервулкана или даже “ядерного Армагеддона”.

Глава Space X высказал мнение, что сейчас человеческая цивилизация “не выглядит суперсильной, она сейчас выглядит немного шаткой”.

Издание напоминает, что Маск основал SpaceX с конечной миссией – превратить человечество в многопланетный вид. Он часто говорил о своем желании путешествовать на Марс. Для этой цели разрабатывается космический корабль Starship, который уже провел несколько летных и посадочных испытаний на базе компании в Техасе.

Запуск Starship с грузом на Марс предварительно был намечен на 2022 год. Летом 2016-го Маск заявлял, что намерен запустить пилотируемый корабль на Марс в 2024 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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