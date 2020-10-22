Извержение вулкана началось на Камчатке

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22.10.2020, 3:15, Новости дня

Система сейсмического мониторинга зафиксировала начало извержения вулкана Безымянный на Камчатке, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

«По предварительной оценке, высота пеплового выброса составила около 10 км. Автономная камера видеонаблюдений на пункте «Киришев» записала момент начала извержения. Поскольку вулкан в настоящее время частично закрыт облачностью, более точная оценка масштаба извержения появится только с появлением спутниковых данных», – приводит сообщение представителя камчатского филиала Единой геофизической службы РАН ТАСС.

Отмечается, что извержение произошло в соответствие с прогнозом Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска. Первые устойчивые признаки готовящегося извержения появились в начале октября.

«Таким образом, в настоящее время мы наблюдаем одновременное извержение двух соседних вулканов – Ключевского и Безымянного», – сказали в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота его достигает 3 километров. Предыдущее мощное эксплозивное извержение вулкана произошло 15 марта 2019 года.

Катастрофическое извержение вулкана Безымянный случилось 30 марта 1955 года. Тогда столбы пепла поднялись на высоту более 40 километров, а грязевые потоки заполнили реку Камчатка – самую большую реку полуострова. После этого извержения в СССР начались регулярные наблюдения за деятельностью вулканов, были созданы специализированные научные учреждения, а 30 марта стал отмечаться День вулканолога.

Напомним, в начале марта вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту около 6 км над уровнем моря, а в середине апреля на юго-восточном склоне Ключевской сопки в результате обрушения кромки кратера появились потоки лавы.



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