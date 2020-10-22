В клиниках Москвы ИИ будет анализировать жалобы пациентов и предлагать диагнозы

22.10.2020, 3:00, Разное



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Реализация проекта началась 1 июня 2019 года, а с октября 2020 года СППВР внедрена во всех 45 взрослых поликлиниках столицы, сообщает пресс-служба мэра Москвы. Систему искусственного интеллекта, которая будет давать подсказки врачам, тем самым облегчая их работу, разработали специалисты Сбербанка.

«Сегодня мы стоим на пороге совершенно революционного прорывного решения, которое было подготовлено огромной работой врачей, консультантов, экспертов. Созданы цифровые протоколы лечения по большинству нозологий. Созданы пакетные назначения, лабораторные, диагностические направления к другим врачам, тоже охватывающим большинство нозологий. И Сбер создал систему искусственного интеллекта – подсказок врачебных решений», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время визита в поликлинику №68 вместе с президентом Сбербанка Германом Грефом.

Для дальнейшего обучения системы разработчикам предстоит объединить большие массивы данных — клинические протоколы и назначения, над которыми работали около 200 ведущих врачей Москвы. По мнению Собянина, все это даст «колоссальный эффект» по качеству диагностики, лечению и дальнейшему сопровождению пациентов, уменьшит количество врачебных ошибок.

Мэр напомнил, что проекту предшествовала другая работа по цифровизации столичной медицинской системы.

«Много лет мы занимались созданием цифровой базы. Это единая медицинская информационная система ЕМИАС, которая охватила все административные решения в рамках медицинской системы, вплоть до записи к врачу. Следующим этапом была создана электронная цифровая карта пациента, и сегодня все – практически 100% – пациентов имеют электронные карты», – подчеркнул Собянин.