 

MSNBC – племянница Трампа посоветовала «прекратить обращаться с ним, будто он нормальный»

22.10.2020, 2:20, Новости дня

Скандальное поведение Дональда Трампа на дебатах, во время которых он постоянно перебивает других выступающих и хамит, является не более чем защитной тактикой — мешая нормальному ходу прений, он избегает реального обсуждения своих «катастрофических» решений, сказала в интервью MSNBC племянница президента Мэри Трамп. По её мнению, организаторам мероприятий с участием её дяди нужно прекратить относиться к нему так, будто он «нормальный» кандидат.

У вас складывается какая-нибудь картина из сказанного? Вы ведь хорошо знаете его самого и его говорливую, напористую, прущую напролом натуру, и то, какой проблемой она становится даже для людей, которым, повторюсь, нечего стесняться, которые зарабатывают таким образом на жизнь и у них всё прилично получается, но в данном случае обнаруживают, что им очень тяжело с подобным справляться.

МЭРИ ТРАМП, племянница Дональда Трампа: Во-первых, иметь с ним дело очень утомительно. Так было всегда, но теперь он это довёл до какого-то заоблачного уровня. Мне кажется, что вопрос с модератором — это лишь следствие той проблемы, которую мы имеем уже давно: нужно, чтобы люди перестали обращаться с Дональдом так, будто он нормальный, что он всё-таки станет в итоге соблюдать правила или хоть немного постарается вести себя прилично. Он этого делать не будет, и на дебатах с ним обращаться как с нормальным кандидатом нельзя.
 

А кроме того, людям по поводу происходящего надо понять вот что: во-первых, он перебивает соперников потому, что ощущает, что припёрт к стенке. Но дело ещё в том, что он приходит на дебаты или встречи с общественностью, заранее рассчитывая воспользоваться такой тактикой, поскольку понимает, что если разговор зайдёт о его решениях по существу, это будет для него катастрофой. 
 

Весь его президентский срок с начала и до конца был полным провалом. Что он вообще может сказать про свои решения, чтобы предстать в выгодном свете? Лично я считаю, что ничего. Поэтому ему и нужно перебивать, хамить, не давать остальным высказаться и менять тему разговора на любую другую — неважно, насколько отвлечённую. 
 
Дата выхода в эфир 20 октября 2020 года.

 



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