 

MSNBC – Трамп тратит последние дни перед выборами, ругая Хиллари Клинтон

22.10.2020, 2:20, Новости дня

На митингах и в Twitter президент США постоянно делится своими обидами, отмечает MSNBC. Так, он не перестаёт нападать на Хиллари Клинтон, своего соперника Джо Байдена и журналистов. Как отмечает Филип Ракер из The Washington Post, в последние дни перед выборами Трампу следовало бы больше говорить о том, что волнует избирателей.

Вот неполный список людей и учреждений, подвергшихся нападкам со стороны президента… Чуть не сказал: «за последние пару дней», но в большинстве случаев — за последние пару часов. Это широкий диапазон: от Фаучи до Верховного суда. Конечно же, здесь Джо и Хантер Байдены, Лесли Шталь, наш друг и коллега Кристен Уэлкер. И Хиллари Клинтон, упомянутая на сегодняшнем митинге.

Фил, это такая стратегия? В 2016 году этого президента избрали отчасти потому, что он перечислял обиды народа, как он говорил, «забытых мужчин и женщин». Но на сей раз это похоже на обиды Дональда Трампа, как будто «забытым» он выставляет себя самого.

ФИЛИП РАКЕР, глава бюро The Washington Post при Белом доме: Какое отличное замечание, Брайан! Знаете, надо помнить, что одним из ключей к победе Трампа в 2016 году было то, что в последние недели предвыборной кампании у него была дисциплинированная, методичная программа. Да, было много драматизма, много отвлекающих факторов, твитов и тому подобного. Но на каждом митинге у него было очень ясное послание о забытых мужчинах и женщинах, о том, что Америке надо вернуть величие, о его внешней политике — «Америка прежде всего». И было ясно, что именно он предлагает избирателям.

Вернёмся к тому, что происходит сейчас, четыре года спустя. Можно было бы ожидать, что действующий президент в предвыборном турне выступит перед избирателями со связным, целостным заключительным словом. А он выдаёт настоящий сумбур, со своими обидами, злобой… Теперь он угрожает опубликовать какую-то видеозапись интервью с Лесли Шталь для 60 Minutes. Очевидно, что это интервью оказалось очень неудачным для президента, отсюда и его реакция.

Такое впечатление, что он просто реагирует на информационную картину дня, минута за минутой, без стратегии, без связного видения или послания к избирателям. А ведь, поскольку все опросы показывают, что он отстаёт от Джо Байдена, он просто обязан составить какую-то стратегию, чтобы изменить ход этой гонки и попытаться как-то восстановить свои позиции в этом состязании с Байденом.

Остаётся всего 14 дней, и похоже, что он саботирует каждый день собственной недисциплинированностью касательно послания к избирателям.

Дата выхода в эфир 20 октября 2020 года.



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