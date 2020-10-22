“Дикие животные питаются трупами”. В Армении предупредили о возможности экологический катастрофы из-за войны в Карабахе

22.10.2020, 1:55, Новости дня

Нагорному Карабаху грозит гуманитарная и экологическая катастрофа из-за погибших в боях. Об этом заявило 21 октября министерство окружающей среды Армении.

“Министерство окружающей среды обратило внимание исполнительных секретарей природоохранных конвенций, международных организаций и партнеров на опасность гуманитарной и экологической катастрофы… Ситуация с трупами на поле боя выходит из-под контроля. Камеры захвата движения, установленные в различных местах в зоне боевых действий, уже засняли, как дикие животные питаются трупами. Учитывая, что жертвы исчисляются тысячами, а множество трупов разбросано рядом с водоемами и вдоль них, продолжение этой гуманитарной катастрофы приведет к серьезным проблемам со здоровьем человека и нанесет ущерб окружающей среде”, – говорится в сообщении.

В министерстве считают, что последствия не будут ограничиваться Нагорным Карабахом, Арменией и Азербайджаном, они могут затронуть и другие регионы.

“Мы призываем международное сообщество решительно осудить, прекратить применение силы против Арцаха (Нагорный Карабах на армянском языке. – “ГОРДОН”), мирного населения, жизненно важной инфраструктуры, чтобы смягчить последствия гуманитарных и экологических катастроф в этом регионе”, – отметили в министерстве.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

30 сентября МИД России заявил о переброске боевиков из Сирии и Ливии в Нагорный Карабах.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении. Впоследствии Алиев несколько раз сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.