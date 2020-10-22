 

Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья удерживаемых в РФ крымских татар Омерова и Гафарова

22.10.2020, 1:55, Новости дня

Состояние здоровья незаконно удерживаемых российскими властями крымских татар Джемиля Гафарова и Энвера Омерова ухудшается. Об этом в Facebook 21 октября сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Руководство мест содержания Омерова и Гафарова игнорирует просьбы о предоставлении им медицинской помощи, отметила она.

“По словам родных, Джемиль Гафаров, человек с инвалидностью II группы, жалуется на резкое обострение хронических болезней. Его беспокоят постоянные судороги в ногах, сильная боль в сердце и резкие скачки давления. Энвера Омерова беспокоят сильные боли опорно-двигательного аппарата, которые не дают свободно ходить. Кроме того, наших граждан удерживают в переполненных камерах, в частности Джемиль Гафаров помещен в камеру еще с 10 лицами, однако там в наличии только шесть коек”, – написала омбудсмен.

Она добавила, что в камерах, где удерживают украинцев, – антисанитария, большое количество тараканов и клопов.

“Так как администрация мест несвободы не проводит санитарную обработку, родные вынуждены передавать дихлофос и другие подобные средства для борьбы с этой “живностью”. Однако ее так много, что самостоятельно с этой проблемой наши сограждане уже не справляются”, – заявила она.

Денисова подчеркнула, что такое поведение с Гафаровым и Омеровым свидетельствует о нарушении минимальных правил поведения с заключенными, предусмотренных Европейской конвенцией по правам человека.

Омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием обеспечить украинским гражданам медицинскую помощь и привести условия их содержания в соответствие с требованиями.

“Прошу соответствующей реакции международных партнеров и правозащитных организаций на нарушение прав незаконно заключенных Российской Федерацией, ведь пока все узники Кремля находятся в неволе, их жизни и здоровье остаются под угрозой!” – добавила она.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/4507396945999686

Омерова и Гафарова обвиняют в участии в организации “Хизб ут-Тахрир” – международной исламской политической организации, призывающей к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающей террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность “Хизб ут-Тахрир” на территории страны запрещена, в рамках украинского законодательства она является легальной. В странах Западной Европы и Северной Америки эта организация также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.09 / В Украине женщине удалили из грудной клетки опухоль весом 4,5 кг, операция прошла в “Феофании”

02.09 / Химик раскритиковал заявления Германии об «отравлении» Навального

30.06 / Помпео потребовал от Талибана выполнения взятых на себя обязательств

30.07 / Россия нарастила золотовалютные резервы

20.10 / Лавров призвал остановить бои в Карабахе

14.08 / Sud Ouest – гонка за вакциной от коронавируса ускоряется из-за угрозы второй волны

08.07 / Украина намерена расторгнуть меморандум с РФ о борьбе с терроризмом

06.08 / Помпео вновь призвал Китай присоединиться к переговорам по ядерному оружию

07.07 / ООН: сирийские и российские авиаудары в Идлибе равносильны военным преступлениям

10.07 / Греция назвала «вызовом всему миру» решение Эрдогана по собору Святой Софии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска