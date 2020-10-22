 

Новый лифтбэк JAC J7 ожидается в РФ до конца года

22.10.2020, 0:55, Новости дня

Китайская компания JAC Motors сертифицировала для российского рынка новый лифтбэк JAC J7.

В свою очередь, серийное производство автомобилей намерены начать в Казахстане, а начало продаж состоится в конце текущего года. Для российского рынка данная модель получит 1,5-литровый турбированный двигатель с мощностью 136 л.с. Новинка получила в разных комплектациях механическую трансмиссию или вариаторов.

Однако производитель предусмотрел для российского рынка модель исключительно с передним приводом. Модель получила климат-контроль, датчики давления в шинах, камеру заднего вида, а также парктроники. Стоимость лифтбэка JAC J7 для российского рынка не озвучивается производителем.



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