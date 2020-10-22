 

Ученые описали, как именно вирусы вызывают сахарный диабет 1 типа

22.10.2020, 0:50, Разное


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Энтеровирусы могут вызывать широкий спектр заболеваний – от гриппоподобных до очень тяжелых (менингит, перикардит, панкреатит). Несколько исследований ранее демонстрировали, что вирусы способны провоцировать развитие сахарного диабета 1 типа. К этой группе относятся вирусы Коксаки, полиовирусы, эховирусы.

Ученые предполагали, что энтеровирусы могут непосредственно повреждать островки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Но как именно это происходит, до сих пор оставалось загадкой. 

В новом исследовании международная группа исследователей установила, как вызывает сахарный диабет энтеровирус Коксаки типа B4 (CVB4). Это открытие может дать путь новым стратегиям лечения и профилактики.

Связь с коронавирусом

Ученые отмечают, что их новые данные могут оказаться особенно важными в контексте пандемии COVID-19. Ранее были описаны случаи манифестации сахарного диабета 1 типа, связанные с новой коронавирусной инфекцией. Авторы нового исследования указывают, что в поджелудочной железе есть рецепторы, с которыми может связываться коронавирус SARS-CoV-2. Они допускают, что механизм развития диабета в данном случае может быть сходным с описанным ими.

Ученые исследовали влияние вируса на поджелудочную железу у животных – туда были пересажены человеческие клетки, вырабатывающие инсулин. Обнаружилось, что вирусы Коксаки запускали каскад реакций, который «выключал» ген PDX1, крайне важный для бета-клеток поджелудочной железы. Бета-клетки начинали работать неправильно, инсулин переставал вырабатываться.

Дальнейшие исследования «вирусного» механизма, прекращающего выработку инсулина, могут раскрыть потенциал применения противовирусных препаратов и вакцин в профилактике диабета. 



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