Инопланетяне обращаются к человечеству?

22.10.2020, 6:41, Разное

Земляне неоднократно обращались к представителям иных инопланетных цивилизаций, отправляя послания в виде радиосигналов и запуская спутники с информацией в адрес «того, кто найдет». А инопланетяне когда-либо обращались к человечеству?

Странный сбой во время телепередачи

В субботу 26 ноября 1977 года диктор английской телекомпании Independent Broadcasting Authority (IBA) Эндрю Гарнер привычно зачитывал сводку новостей. Внезапно картинка пошла полосами, громкость голоса диктора снизилась до едва различимого уровня. Вместо него телезрители услышали странную речь. Голос с механическим оттенком (сегодня большинство из нас назвали бы такой голос «синтезированным на компьютере») спокойно, медленно, с расстановкой и без эмоций зачитал «обращение к человечеству».

Обращение Вриллона

Говоривший представился Вриллоном, представителем Галактического командования Аштар. Он сообщил, что Аштар уже много лет следит за жизнью на Земле и, видя как человечество неотвратимо двигается к своему концу, считает своим долгом предупредить землян о пагубности выбранного пути. Главной опасностью для человечества являются его эксперименты с «оружием зла» – ядерной энергией. Аштар призвал к повсеместному отказу от использования ядерной энергии в любых видах. Даже ее мирное применение в конечном счете приведет к катастрофе. Все «оружие зла» должно быть уничтожено и запрещено навсегда. Альтернативой будет планетарная катастрофа и бегство людей с планеты Земля.

3 минуты 47 секунд говорил Вриллон. Когда вещание нормализовалось, по ТВ согласно программе пошел мультфильм, а в офис IBA и в полицию последовали тысячи звонков.

Резонанс

На следующий день ни одна уважающая себя британская воскресная газета не обошла вниманием странное событие. Об «обращении к человечеству» упомянули «Голос Америки» и популярная в СССР «Международная панорама», разумеется, каждая со своим комментарием.

Как позже определила полиция, зона странного происшествия представляла собой круг диаметром около 120км. Слышали Вриллона жители Южной Англии, в городах и окрестностях Лондона, Оксфорда, Ньюберри, Винчестера и Саутгемптона.

Официальные власти Туманного Альбиона объявили «обращение к человечеству» проделкой неизвестных хулиганов и пообещали британцам очень скоро показать злоумышленников одетыми в полосатые тюремные робы и сидящими на скамье подсудимых. Однако проходили недели, месяцы, а хулиганы все оставались безымянными.

Из материалов полиции

Полиция установила, что для ретрансляции своих программ в этом регионе IBA пользовалась станцией в Ханнингтоне, получавшего сигнал из эфира от другого передатчика. 26 ноября сигнал телекомпании был подавлен более мощным передатчиком. В результате вместо выпуска новостей из Ханнигтона в эфир ушло «обращение к человечеству».

По выкладкам технических экспертов источник хулиганского сигнала находился где-то в районе Северного Гемпшира. Туда и направились детективы искать «шутников», чтобы надеть на них наручники.

Бесполезные поиски

Полицейские обходили город за городом, деревню за деревней, ферму за фермой, опрашивали каждого встречного. Для реализации хулиганского замысла требовалась громоздкая дорогостоящая аппаратура. Незаметно привезти ее, смонтировать, а затем демонтировать и вывезти было просто невозможно.

Были опрошены все владельцы местных транспортных компаний и хозяева грузовиков на предмет, не приходилось ли им в последнее время заниматься перевозкой технической аппаратуры? Отследили судьбу каждого «подозрительного» заказа. Отдельная группа занималась радиолюбителями, проверили местонахождение каждого из них в ту субботу 26 ноября.

Но все полицейские рапорта заканчивались фразами «не найдено», «не обнаружено», «не установлено». Через 10 лет британская полиция признала свое поражение, «дело Вриллона» было отправлено в архив и легло на полку «загадочных происшествий».

Официальные власти до сих пор считают «обращение к человечеству» дурацкой шуткой, а уфологи – попыткой инопланетян предупредить человечество о грядущей опасности.

И каждая версия имеет право на существование.