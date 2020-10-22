 

Самое жуткое озеро на Земле находится в Африке

22.10.2020, 7:01, Разное

Мало кто знает, что на Земле есть водоем, который служит настоящей ловушкой для оказавшихся поблизости с ним животных и птиц.

Озеро Натрон находится в Танзании на востоке Африки. Исследователи выяснили, чем же так опасно это загадочное озеро. Оказывается, дело в его уникальном составе.

Жидкость, находящая в этом озере представляет из себя целый «бульон» химических веществ: разнообразные соединения натрия, содержащие смесь сульфата, бикарбоната, хлорида и карбоната натрия. Благодаря такому составу щелочность воды просто зашкаливает.

Если животное или какая-нибудь птица рискнут приблизиться к нему, чтобы испить водицы, то их ждет неминуемая смерть. Озеро начинает затягивать тело на дно, а затем, «обработав» его кальцием, выбрасывает на поверхность. Те, из людей, кто однажды приблизился к этому озеро, потом рассказывали, что вся его поверхность усыпана скелетами живых существ.

Рассмотреть издалека, что творится на поверхности жуткого водоема, практически невозможно. Химически плотная вода создает оптическую иллюзию, которая делает поверхность воды похожей на твердое стекло. Именно это обстоятельство ведет к гибели перелетных птиц, решивших приземлиться на ее поверхность.

Местные жители рассказали, что несколько лет назад здесь чуть не погибли люди, которые летели на вертолете, и решили приземлиться. Лишь кислота коснулась металла, летательный аппарат начал растворяться, а люди просто каким-то чудом спаслись, покинув его.



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