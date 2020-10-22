Белый шар в небе над Японией встревожил жителей

22.10.2020, 7:11, Разное

По сообщению Минтранса Японии, в небе над страной был зафиксирован странный белый объект шарообразной формы. Позднее он улетел в сторону моря. Текущее местоположение загадочного шара не известно.

Сначала белый шар обнаружили жители города Сендай. В полицию города посыпались многочисленные звонки, а некоторые стали делать фотографии и выкладывать в Соцсеть.

Представители органов правопорядка тут же подняли в небо вертолет. Они выяснили, что шар имеет диаметр около 5 метров, и находится на высоте около 1500 метров. К белому шару были прикреплены крест, который, предположительно, мог быть антенной. Также к шару были прикреплены два пропеллера, которые направляли его движение.

Минтранс и метеорологическое управление Японии сообщили, что этот объект не имеет к ним отношения. При этом также уточнили, что о полетах над густонаселенным районом никаких заявлений не поступало.

Вечером загадочный шар направился в сторону моря, и его потеряли из виду. Его происхождение так и осталось для всех загадкой.