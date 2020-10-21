Мнение: О бессмысленной и беспощадной беззаботности безмасочников.

21.10.2020, 23:50, Разное

Вести с ковидного фронта и окопная правда – в одном флаконе.

Давний знакомец, кардиолог от Бога, возмутился намедни…

«Вышел с утра на работу, еду в лифте, – рассказывает. – Думал ещё, доставать респиратор или нет…, но – надел. Как раз вчера вечером поговорил с товарищем – реаниматологом из городской ковидной реанимации о неутешительной ситуации в городе… Уже более чем тысячный стационар в павильоне в Сокольниках забит под завязку, а в его реанимации на 32 койки – 34 тяжёлых больных.

На средних этажах лифт останавливается, заходит девушка лет 35, грустного вида и активно хлюпающая носом. Естественно, без маски. Поворачивается ко мне спиной, и я через плечо невольно вижу её Вотсап. Пишет «ночью поплохело, всё тело ломит, с утра 38, думаю обычное ОРВИ».

Та-а-ак думаю. Понятно. Спасибо, друг-респиратор. Выходим, идёт в сторону метро. В лёгкой куртке, без шапки, без перчаток, да ещё и в короткой юбке на ледяном пронизывающем ветру… Так без всякого ковида заработаешь двусторонний гайморит или пневмонию. Но ведь беда в том, что у неё быть может и ковид. Бредёт такое биологическое оружие к метро, забирать на тот свет какого-нибудь пассажира в годах или с сопутствующими. А может и абсолютно здорового, но со слишком активным иммунитетом. Ну ладно, не думаешь о себе, подумай о других, хотя, если даже о себе не думаешь, то и это в голову не залезет.

И если бы это был единственный случай. Таких, и в моей практике, и у коллег – сотни. Люди, где ваш головной мозг, что случилось с вашим интеллектом? Мама не научила больными дома сидеть? Больничные отменили? Зачем адо с температурой переться на ледяном ветру почти голой? Не смотришь телевизор, где с утра до вечера говорят, что маски нужны прежде всего заболевшим? Не знаешь, что в городе бушует не «обычное ОРВИ» а коварный CoVID-19? Или имеешь своё мнение, космического масштаба и не менее космической глупости?

В общем накрутил я себя пока шли, и, обгоняя её, имитирую телефонный звонок и громко говорю – «Да, ситуация жесть, город ковидными завален, реанимации переполнены, сначала думают ОРВИ, а потом сразу на ИВЛ. Вчера как раз 36-летний абсолютно здоровый парень в реанимации умер, все лёгкие были поражены».

И ведь самое интересное нигде не вру.

Смотрю, отстала, остановилась. Начала рыться в сумке, достала и снова убрала телефон. Медленно пошла в сторону дома. Надеюсь – домой.

А я на всякий случай напоминаю, если кто забыл:

– Заболел – сиди дома.

– Вынуждает выходить на улицу жизнь, так надень маску и максимально утеплись.

– Потеря денег на больничном лучше, чем сиротская пенсия для детей.

– Ковид ковидом, но и обычный грипп при несоблюдении постельного режима может дать самые серьёзные осложнения на сердце, почки, лёгкие.

– И вообще-то у нас вспышка».

История, конечно, феерическая. Но доктору – респект. А я добавлю ещё 5 копеек, которые врачу клятва Гиппократа не даёт вставить.

Помнится, в прошлые сезонные вспышки гриппа и ОРВИ толпы народу спокойно надевали медицинские маски – и так спускались в метро. Никого это не напрягало, особо. Теперь же, когда в Москве вовсю разгулялся #коронавирус, тысячи людей показательно ходят без масок. Ещё и бравируют этим. Вот что это – доблесть, #глупость, запредельный эгоизм или преступная беспечность?

А, может, и правда отказ от ношения защитной маски в общественных местах и особенно на общественном транспорте следует приравнять к априорному отказу от врачебной помощи в случае любого респираторного заболевания?