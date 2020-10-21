 

Кабмин Украины выделил 540 млн грн на средства для дезинфекции в школах

21.10.2020, 23:45, Новости дня

Кабинет Министров Украины выделил 540 млн грн на обеспечение дезинфицирующими средствами участников образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба ведомства.

“Мы сэкономили средства по другим бюджетным программам и нашли возможность направить их для школ. Они смогут дополнительно закупить дезинфекторы для обработки рук и кожи, а также поверхностей. Пребывание детей в учреждениях общего среднего образования, особенно 1–4 классов, после каникул должно быть безопасным, чтобы у них была возможность полноценно учиться”, – заявил врио министра образования и науки Сергей Шкарлет.

В пресс-службе отметили, что правительство внесло изменения в порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение “качественного, современного и доступного” общего среднего образования. По их мнению, это поспособствует целевому направлению средств на обеспечение школ дезинфицирующими средствами. 

“Решение поможет поддерживать безопасные условия для обучения во время карантина и проводить санитарные и дезинфекционные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19”, – добавили в сообщении.

12 октября Министерство образования и науки Украины направило в регионы письмо с рекомендацией провести каникулы в школах с 15-го по 30 октября включительно. Письмо подписано (.pdf) Шкарлетом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6719 новых случаев коронавирусной инфекции. Это рекордный показатель. С начала эпидемии в Украине зафиксировано уже 315 826 случаев COVID-19, умерло 5927 больных, выздоровело 132 219 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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