 

В столичной больнице мужчина избил врача, ему грозит до трех лет тюрьмы

21.10.2020, 23:45, Новости дня

В Киеве 26-летний местный житель избил медика в больнице. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в столице.

“В Печерское управление полиции поступила информация о том, что пациент больницы избил работника медицинского учреждения, которое находится в переулке Лабораторный”, – говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали на месте происшествия.

“Молодому человеку в состоянии алкогольного опьянения прохожие вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу. Когда врач пришел осмотреть пациента, тот сразу бросился с кулаками. В результате медработник получил телесные повреждения средней тяжести”, – сообщили в пресс-службе.

Следователи Печерского управления полиции Киева объявили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины “умышленное средней тяжести телесное повреждение”. Ему грозит до трех лет заключения.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

В столичном переулке Лабораторном находится городская больница №17.

“Муниципальная варта Києва” в Facebook написала, что пациент трижды ударил врача по голове металлическим стулом, потому что ему якобы не понравились стены в помещении. У пострадавшего сотрясение мозга, множественные раны головы, лица, перелом костей лицевого скелета и предплечья.

Лікарня №17."Хворому" не сподобались стіни приміщення, через що він тричі вдарив по голові лікаря металевим стільцем….

Posted by Муніципальна Варта Києва on Teisipäev, 20. Oktoober 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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