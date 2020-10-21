Налоговая милиция заявила о пресечении производства под Киевом фальсифицированных антисептиков, которые закупались за бюджетные средства

21.10.2020, 23:45, Новости дня

Налоговая милиция Киева пресекла производство фальсифицированных антисептиков, которые закупали за государственные средства. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве 21 октября в Facebook.

“Было установлено, что в разгар эпидемии COVID-19 [служебные лица одного из столичных предприятий] победили на конкурсных торгах, проведенных Департаментом социальной политики Киевской городской государственной администрации на общую сумму более 19 млн гривен. И, начиная с мая 2020 года реализовали некачественные, изготовленных из сырья неизвестного происхождения, средства дезинфекции для обработки рук и поверхностей (антисептиков), к тому же по значительно завышенным ценам”, – говорится в сообщении.

В ГФС заявили, что в производственном помещении под Киевом было остановлено нелегальное производство фальсифицированных антисептиков и изъято почти 1,2 тыс. литров “готовой продукции”.

“Кроме того, изъято 1,2 тонны технического спирта неизвестного качества и происхождения, из которого изготовлялись “антисептики”. Было изъято также оборудование, с помощью которого “товар” фасовали в розничную тару.”, – добавили в пресс-службе.

Открыто уголовное производство ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

СТОЛИЧНА ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ ПРИПИНИЛА ВИРОБНИЦТВО ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ЗАСОБІВ ДЕЗІНФЕКЦІЇ, ЯКІ ЗАКУПОВУВАЛИСЬ ЗА БЮДЖЕТНІ… Posted by ДФС у м. Києві on Kolmapäev, 21. Oktoober 2020