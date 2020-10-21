Мнение: Когда в Крыму не будет проблем с пресной водой?

21.10.2020, 23:40, Разное

Владимир Путин принял Марата Хуснуллина, вице-премьера, главного по стройкам России.

Хуснуллин представил Путину план, который должен покончить с дефицитом пресной воды в Крыму.

– В этот план входят и разработка новых месторождений подземных вод – к счастью, там есть запасы воды, – и строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения…. – доложил Хуснуллин.

Уже в ближайшее время обещают построить водозабор на реке Бельбек для переброски воды из Кадыковского карьера для Севастополя. На этих объектах работают 144 человека и 45 единиц техники. В ближайшие две недели отмобилизуют ещё порядка 200 человек.

До конца года развернут работу десяток буровых установок, который должны пробурить 30 скважин…

Весь план рассчитан на реализацию 14 мероприятий с 2020 по 2024 год. На реализацию предусмотрено 48 миллиардов рублей.

Мне вот интересно, с 2024 года в Крыму уже не будет проблем с пресной водой? Не разворуют деньги?

Фотография отсюда