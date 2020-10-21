Мнение: Коса секвестра

21.10.2020, 23:25, Разное

За два следующих года расходы на молодежную политику в России сократятся на 12% по сравнению с законом о бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

В целом решение правильное и даже в чем-то разумное. Что вообще редкость для нынешней власти. В условиях кризиса и жесточайшей нехватки денег в бюджете по причине гениального управления экономикой дружного тандема из двух президентов – бывшего и нынешнего – финансировать то, чего нет, нелепо.

Молодежная политика в России – это всевозможные "Наши", МГЕР, Селигер там и прочие "Стопхамы" с "Хрюшами". Не знаю, по какой статье проходят байкеры, но это тоже где-то рядом в смысле результативности и смысла. Ничего другого, кроме имитации и расходования бюджета, там не было никогда. Никаким социальным лифтом молодежная политика не стала, да и цели такой не было. В общем, бессмысленная и бесполезная статья расходов, по какой причине ее сейчас и секвестируют.

В рамках секвестра Минфин попытался замахнуться на святое – армию и МВД, но ему тут же указали на место. Не время сейчас ослаблять бдительность. Идите по помойкам поройтесь. Вот он и порылся.