Мнение: Милонов запретит Хэллоуин

21.10.2020, 23:15, Разное

Мой любимый генератор о*уительных идей – депутат Госдумы Виталий Милонов – решил снова активизироваться и потребовал полностью запретить празднование Хэллоуина в 2020 году.

Если в предыдущие годы он хотел запретить этот праздник только в школах, то теперь коронавирус развязал ему руки и, видимо, язык. Виталий решил не упускать железобетонный аргумент – «у нас же ковид». Чел решил под шумок наконец исполнить свою мечту и истребить под ноль ненавистный ему праздник Хэллоуин.

«Из-за оккультно-народного происхождения этимологии этого праздника его проведение не должно допускаться. Тем более это праздник, при котором люди близко находятся друг от друга, в частности, употребляют, неограниченное количество алкогольных напитков”, — рассказал Милонов.

Ещё Виталя сказал, что после такого отдыха иммунитет человека ослабевает, а это увеличивает риск заражения коронавирусом. Заботится о россиянах человек, оберегает от сраных западных праздников.

Вы отмечаете Хэллоуин? Или принимаете сторону Милонова?