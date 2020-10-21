 

США собрались подарить Болгарии два списанных истребителя F-16

21.10.2020, 22:55, Новости дня

Военно-воздушные силы США намерены передать ВВС Болгарии на безвозмездной основе два выведенных из эксплуатации истребителя-бомбардировщика F-16, сообщило издание «24 часа».

«Посольство США с удовольствием сообщает, что ВВС США намерены передать болгарским ВВС два выведенных из эксплуатации самолета F-16 сразу после того, как получат одобрение Конгресса США. По просьбе болгарского правительства эти два самолета будут предоставлены в соответствии с программой «Передача излишков продукции военного назначения зарубежным странам» для знакомства с техникой и обучения технического персонала болгарских ВВС», – приводит заявление американского диппредставительства в Софии ТАСС.

В посольстве США уточнили, что истребители будут подарены в связи с покупкой Болгарией восьми самолетов F-16 Block 70 у компании Lockheed Martin.

Напомним, в июле 2019 года правительство Болгарии утвердило проект соглашения с США о покупке восьми истребителей F-16 у компании Lockheed Martin. Однако позже президент Болгарии Румен Радев наложил вето на закупку истребителей F-16 у США.



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