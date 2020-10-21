Эксперт оценил шансы продления СНВ-3 до президентских выборов в США

21.10.2020, 22:55, Новости дня

«До выборов в США осталось чуть больше двух недель. Конечно, Дональд Трамп хочет в последний момент вытащить «кролика из шляпы» – подписать с Россией Договор о СНВ», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Малек Дудаков. Однако, полагает он, продления договора СНВ-3 в самое ближайшее время ожидать не стоит.

Есть серьезные сомнения в том, что новое соглашение по поводу Договора о стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) успеют подписать до президентских выборов в США, отметил американист Малек Дудаков. По его мнению, «любые серьезные телодвижения по ДСНВ будут только после инаугурации США».

«3 ноября победит или Дональд Трамп, или Джо Байден. В феврале срок действия договора истекает, СНВ самоликвидируется. До этого времени стороны и попытаются продлить договор в текущем виде, либо уже видоизмененным. В общем, серьезных подвижек стоит ожидать в феврале», – заметил собеседник.

Непохоже, что Москва решила подыграть Трампу на выборах, просто «подарив» ему быстрое переподписание СНВ-3 на американских условиях, отмечает Дудаков. «Россия никого не поддерживает на президентских выборах в США. У Кремля в американских властных кругах любимчиков нет, там готовы работать с любым из нынешних кандидатов», – подчеркнул собеседник.

«Возможно, российская сторона готова проявить гибкость, пойти на определенный компромисс не из симпатии к Трампу, а из желания получить от Трампа уже сейчас определенные обещания по вопросу о судьбе ДСНВ. Сейчас Москве надо добиться каких-то подвижек, чтобы потом было бы легче вести диалог с Трампом о перезаключении соглашения», – уверен Дудаков.

Как известно, Джо Байден уже пообещал безо всяких условий продлить договор, сразу после инаугурации, чтобы успеть до формального завершения срока действия СНВ-3. Если же победит Трамп, то судьба договора окажется под вопросом.

«Как и предполагалось, в США заявление РФ о готовности на год заморозить свои арсеналы поданы как большая победа Вашингтона. Если целью было дать пас администрации Трампа перед выборами (вдруг), то она достигнута», – заметил по этому поводу телеграм-канал «Россия в глобальной политике».

Напомним, что на прошлой неделе Владимир Путин предложил продлить российско-американский Договор СНВ-3 без каких-либо условий на год. А во вторник МИД России обнародовал заявление, в котором говорилось: «Россия предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов». Тем самым, как полагают наблюдатели, Москва пошла навстречу своему партнеру по переговорам, поскольку именно этого и добивался от нее Вашингтон.

В среду с заявлением о том, что РФ согласилась на «заморозку» своего арсенала, выступил госсекретарь США Майк Помпео. Чуть позже постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон тоже призналась, что стороны очень близки к продлению СНВ-3 сроком на год.

Вместе с тем, похоже, что Вашингтон обнаружил «подводные камни» в том, как Москва сформулировала свое предложение о продлении Договора СНВ. Как отметило издание «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, РФ по-прежнему не готова к строгой верификации своих ядерных арсеналов (включая внешний контроль за производством ядерного оружия), на чем на протяжении последних месяцев настаивали США.