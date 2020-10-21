Политика: Пять кланов коммунистов вступают в битву за КПРФ

21.10.2020, 22:55, Новости дня

Геннадий Зюганов верит, что КПРФ способна выиграть предстоящие думские выборы. Но партия сейчас находится в глубоком кризисе, совершает тактические промахи, а изнутри ее раздирает клановая борьба, считают участники прошедшего в среду круглого стола, посвященного перспективам КПРФ в парламентской кампании 2021 года. Кроме того, отмечают они, на левом фронте у коммунистов появились серьезные конкуренты.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов объявил о созыве в конце этой недели очередного пленума ЦК партии. Бессменный глава одной из старейших политических сил, претендующей на главенство на всем левом фланге, поставил задачу – выработать на пленуме стратегию убедительной победы на думских выборах 2021 года. О том, насколько реалистичны подобные планы «красных», в среду дискутировали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), проведенного на площадке МИА «Россия сегодня».

Между выборами 2016 и 2021 годов у партии Зюганова был момент, когда она могла резко нарастить вес, напомнил профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев. Речь о пенсионной реформе 2018 года. Вынужденная, социально непопулярная мера стоила «Единой России» падения рейтингов на 15%.

«Но КПРФ упустила свой шанс, который у нее возник тогда на волне протестных настроений», – констатировал Матвейчев. По его мнению, главной ошибкой стало решение, принятое руководством КПРФ ранее в том же 2018 году. «По рейтингу мощно ударило выдвижение кандидатом в президенты олигарха Павла Грудинина с его «золотыми слитками», как считается, припрятанными за границей», – считает политолог. После этого, в попытке все же удержать за собой протестный электорат, коммунисты ужесточили риторику и в итоге попали «на поле» ЛДПР, полагает Матвейчев. То есть радикализм не пошел на пользу партии. Помимо персональных промахов (наподобие выдвижения Грудинина), коммунисты допустили и промахи тактические, указал эксперт.

«КПРФ выдвигала своих кандидатов лишь на 20% мандатов во время муниципальных выборов в Единый день голосования этого года, – отметил Матвейчев. – В перспективе это помешает коммунистам самостоятельно проходить так называемый муниципальный фильтр на губернаторских выборах, заставит их договариваться с «Единой Россией». Сумма неверных решений может привести к тому, что КПРФ, набравшая на выборах в 2016 году всего 13%, через год не наберет и 10%, полагает профессор.

Возможности Компартии не следует недооценивать, возражает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, имевший опыт работы с левыми структурами, включая и КПРФ. По мнению Бондаренко, «красный пояс в Сибири сохранился, хотя прежний электорат, по возрастным причинам, уже ушел». Кроме того, добавил эксперт, в обществе остается стабильно высокий запрос на социальную справедливость и другие ценности из левой повестки.

«Если КПРФ будет действовать умно, и исполнит запрос на обновление, то может получить и больше 20%. У коммунистов в регионах довольно много молодых лидеров – например, Анатолий Долгачев в Приморье, Виктор Малышенко в Бурятии, Артем Скатов в Новосибирске», – перечислил политолог. Но, признал Бондаренко, «проблема в том, что молодые ребята не видны на федеральном уровне». И это, похоже, системная проблема.

По его словам, пора «изменить застоявшуюся, непрогрессивную стилистику партии – от визуальной до филологической». Как подчеркнул Бондаренко:

«Нельзя в 2020 году выступать, как в 1980-е».

Но главная беда, заметил директор Центра политического анализа Павел Данилин, заключается в том, что внутри ЦК партии назрела «яростная схватка» – напряженность вызвана, в первую очередь, боязнью повторить или даже ухудшить слабый результат предыдущих выборов.

«Тогда, как уже говорилось, партия Зюганова набрала всего 13 %, и сократила число мандатов до 9 % – это сопоставимо с результатами 1993 года, когда КПРФ была в младенческом состоянии. Для сравнения: в 2011-м коммунисты взяли 29,5% голосов, потеснив «Единую Россию» – что считалось личным успехом лидера, подтвердило его авторитет», – отметил политолог. Однако, по его оценке, сейчас положение Зюганова и его окружения пошатнулось, что и приближает час «яростной схватки» за власть внутри ЦК.

Данилин насчитал пять кланов, которые готовы вступить в эту схватку. «Первый – собственно, клан Зюгановых, – указал аналитик. – Он был самым влиятельным, в настоящее время переживает страшный кризис. Если раньше клан занимался, главным образом, укреплением своей группы поддержки в партии, то сейчас главная задача Зюганова сузилась – надо лишь обеспечить передачу власти внуку – Леониду Зюганову, главе фракции КПРФ в Мосгордуме». Если партию возглавит Зюганов-внук, нет никаких сомнений, что из старой гвардии КПРФ в ЦК не останется никого, предрекает Данилин. Поэтому от Зюганова-старшего все больше отдаляются «такие товарищи, как зампред ЦК Владимир Кашин, думский вице-спикер Иван Мельников, и даже глава фракционного пресс-центра Александр Ющенко».

Вторая группа, которую выделяет Данилин – «коммерсанты» во главе с другим зампредом ЦК, депутатом Госдумы Юрием Афониным. «Не хочу сказать, что сам Афонин коммерсант – он законодатель, но в целом вокруг этой фигуры группируются те, кто рассматривает КПРФ как источник дохода, – считает политолог. – Автор более чем 80 законопроектов, Афонин считается их едва ли не главным ставленником в КПРФ». Вокруг этого депутата много людей, которые хотели бы усилить лоббистские возможности Компартии. Их не может не беспокоить, что партия, которой по-прежнему рулит Зюганов, теряет мандаты, а следовательно – коммерческий потенциал продвижения «нужных» решений, отметил Данилин.

Третий клан группируется вокруг первого секретаря московского горкома Валерия Рашкина, считает эксперт. «После уничтожения группировки прежнего главы МГК Владимира Уласа, столичная парторганизация переживала страшный упадок, – отметил Данилин. – У Рашкина были за спиной спонсоры, связи. Но запомнился он в основном личной борьбой со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и тем, что на митингах носил буденовку. Его контроль над московскими коммунистами не был абсолютным, и на думских выборах-2016 Зюганов вообще «прокатил» несколько кандидатур Рашкина». Сейчас, когда «вождь» и его команда слабеют, Рашкину, возможно, удастся протолкнуть достаточно своих людей на проходные места в списке КПРФ, считает Данилин.

Четвертая группа – клан регионалов, «настоящие коммунисты во власти». «Кстати, не стоит к ним причислять главу Хакасии Валентина Коновалова – он как страшный сон вспоминает тот день, когда вдруг стал губернатором. Речь идет, например, о такой сильной фигуре, как экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко, который, потеряв пост, остается авторитарным лидером, – отметил Данилин. – Или Анатолий Локоть, действующий мэр Новосибирска. К этой группе примыкает и орловский губернатор Андрей Клочков, которого отправили из Мосгордумы в регион, чтобы не мешался под ногами внуку Зюганова. К регионалам примыкает Николай Харитонов с его серьезными связями в Краснодарском крае».

«Наконец, пятый клан – аристократия ЦК, которая хочет передать детям по наследству свои посты в партии, – указал Данилин. – Они не принадлежат к клану Зюганова и вставляют ему палки в колеса. К примеру, это глава марийского рескома КПРФ, владелец агрохолдинга «Звениговский» Иван Казанков, который сейчас продвигает своего сына. К ним же примыкает группировка Павла Грудинина. Грудинину тоже нужно для сохранения своего бизнеса продвигать детей как в политике, так и в бизнесе. Его сын Артем пытался стать депутатом и, думаю, на этом не остановится. Но если Геннадий Зюганов остается гарантом Грудинина в КПРФ, то его внук Леонид ничем олигарху не обязан».

В итоге всех перечисленных междоусобиц и общего ослабления партии, результат «красных» на парламентских выборах в лучшем случае повторит цифры 2016 года, предполагает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «У нас объемный пласт лево-патриотического электората. Казалось бы – иди к ним. Но коммунисты этого не делают, они не меняются, – заметил эксперт. –

Они обросли скандалами, даже не смогли на последнем Едином дне голосования провести своих кандидатов в Ульяновске, на родине Ленина».

Еще более резко высказался политолог Михаил Ковалев. По его мнению, результат КПРФ на выборах будет «неожиданно плохим», и при этом коммунистов «будут доедать малые непарламентские партии, которые более агрессивно ведут себя в этом избирательном цикле». «Произошло изнасилование франшизы КПРФ. Ее история закончилась», – сообщил Ковалев.

«Коммунисты России», «Компартия социальной справедливости» (КПСС), новые лево-патриотические проекты типа партии Захара Прилепина «За правду», отнимают все больше электората, на который могла бы рассчитывать КПРФ», добавил Данилин. «Поэтому предстоящий пленум для коммунистов станет решающим. Либо они отказываются от монополии на левом фланге, соглашаются на союзы с другими, на включение новых лиц и прочее, либо становятся партией третьего эшелона, уступают даже «Справедливой России» и получают меньше 10%», – предсказывает эксперт.

«Бренд КПРФ эксплуатирует левую идеологию. Но партия переживает очевидный кризис лидерства, кризис новых идей, кризис технологических решений. Есть региональные лидеры, прошедшие горнило избирательных кампаний – но социальные лифты в партии Зюганова работают не лучшим образом», – резюмировал модератор дискуссии, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

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