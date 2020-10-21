 

Рита Дакота в классическом пиджаке впечатлила подписчиков соблазнительным декольте

21.10.2020, 22:53, Разное

Популярная певица Рита Дакота разместила на своей странице в Instagram видеоролик, на котором предстала в весьма неординарном образе – одетой в классический пиджак на голое тело. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.
В кадрах опубликованного видеоролика Рита Дакота решила продемонстрировать фолловерам своеобразный эксперимент стиля. Исполнительница надела на себя классический темно-серый пиджак, однако решила больше не отягощать свой обнаженный торс другими элементами одежды. В результате в средней части бюста красавицы образовалось весьма соблазнительное декольте, приоткрывающее часть её груди. “Как считаете, мне идет классика или я для вас все же девчонка-панкуха?” – обратилась с вопросом к подписчикам звезда сцены.

Стоит отметить, что фолловеры певицы не смогли прийти к однозначному мнению. Так, часть посетителей микроблога выразили уверенность, что использование классического пиджака оказалось действительно удачным, и именно такой стиль к лицу красотке больше всего. Другие же поклонники, упомянув о красоте любимицы, заверили хозяйку аккаунта, что любой выбранный ею стилистический образ смотрится абсолютно гармонично. Стоит отметить, что за день видеопубликация собрала более 350 тысяч просмотров.



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