 

Новый пикап Changan «Hunter» появится в России

21.10.2020, 22:45, Новости дня

В скором времени на российский рынок поступит в продажу новый недорогой пикап Hunter.

Данную информацию подтвердили после того, как в базе Роспатента появились первые сведения о товарном знаке от китайской компании Changan Automobile. Заявлено, что новый пикап для российского рынка получит две модификации, включая версии с 2-4-рядной кабиной. Вместе с тем автомобиль на китайском рынке впервые вышел в прошлом году и доступен под названием Kaicene F70.

Под капотом нового пикапа предложены моторы с 2,4 литра на 218 л.с., а также более продвинутые версии с 2,5-литровым агрегатом на 150 л.с. Покупателям также будет доступна модификация с 1,9-литровым дизельным агрегатом, который имеет аналогичную производительность. Стоимость модели Hunter пока не раскрыта для российского рынка.



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