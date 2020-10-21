Компания Citroen готовится запустить в производство новую модель

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21.10.2020, 22:45, Новости дня

Французская компания Citroen анонсировала начало производство новой модели, которую будут производить на китайском предприятии.

Вместе с тем помимо продаж на местном рынке, разработчики намерены осуществлять экспорт на глобальный рынок. Еще несколько лет назад появились предположения относительно выхода преемника для Citroen С5. Ряд специалистов сходятся во мнении, что новинка получил дизайн, продемонстрированный ранее на прототипе.

Под капотом новинки представят 1,6-литровый бензиновый мотор для китайского рынка, тогда как европейская модификация получит версии с дизельным агрегатом. Предполагается, что начало продаж на местном рынке Китая состоится к середине 2021 года, тогда как официальный показ пройдет до конца текущего года.



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