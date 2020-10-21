«Хорошо, но ничего хорошего»: как обнаружить скрытую депрессию

21.10.2020, 22:40, Разное



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Что такое депрессия?

Это психическое расстройство. В МБК-10 оно входит в блок «Расстройства настроения».

Но подавленность или неспособность получать удовольствие от жизни не единственный критерий депрессии. Получить диагноз за нахмуренные брови не так просто.

Никакой лабораторный анализ не может доказать наличие депрессии. Оценить требуется поведение. Для этого психиатры определили список признаков. Когда минимум пять условий из этого списка проявляются в течение двух недель подряд, ставится диагноз клинической депрессии.

Что это за признаки?

Грусть или подавленное настроение большую часть дня, но особенно по утрам.

Потеря интереса или удовольствия от прежних занятий.

Значительная потеря или набор веса, не связанные с диетой.

Проблемы с засыпанием или, наоборот, непреодолимая сонливость.

Слабость, неэнергичность и повышенная утомляемость.

Чувство никчемности или неоправданное чувство вины.

Невозможность сконцентрироваться и подумать, нерешительность.

Заметная со стороны бесцельная физическая активность, например, невозможность усидеть на месте, или заторможенность движений и речи.

Периодические мысли о смерти или самоубийстве.

Где грань между плохим настроением и депрессией?

Ключ – в длительности переживаний и оценке происходящего. Все когда-нибудь грустят, плохо засыпают и размышляют о конечности бытия. Но не все погружаются в эти состояния на недели, месяцы и годы. Грусть, плохое настроение и даже горе чередуются с хорошими воспоминаниями и проблесками радости. Депрессия – нет. Она переживается как бесконечное, беспросветное и бессмысленное существование.

Когда диагностировать депрессию бывает сложно?

Депрессия может скрываться за улыбкой и перевозбуждением. Это – характерный признак атипичной, или, как ее называют неофициально – скрытой или маскированной депрессии. При этом человек маскирует тоску наигранно приподнятым настроением, а психологические проблемы принимают форму осязаемых симптомов. В МКБ-10 этот диагноз звучит как «атипичная депрессия» или «одиночный эпизод “скрытой” депрессии».

Почему депрессия бывает скрытой?

Причины замаскированной депрессии во многом такие же, как и у обычной. Могут быть замешаны генетические факторы. Известно, что если у одного из близнецов развилась депрессия, у другого есть 70% вероятности когда-нибудь испытать то же самое.

Отличия в причинах обычной и атипичной депрессий могут скрываться в гормонах. Типичную меланхолическую депрессию связывают с повышением кортизола – гормона стресса. При атипичной форме уровень кортизола меньше положенного или остается в норме. К сожалению, это не объясняет возбужденность реакций.

Также исследователи предполагают, что вклад в гормональный дисбаланс при скрытой депрессии вносят гормоны лептин и грелин. Они регулируют аппетит, влияют на уровень кортизола, серотонина, дофамина и участвуют в регуляции циркадных ритмов.

Спусковым крючком психического расстройства могут стать серьезные перемены в жизни: потеря работы, утрата близкого, роды, тяжелый диагноз или вынужденная социальная изолированность. Одна ситуация может наслаиваться на другую. Если общество или характер человека не позволяют проявлять эмоциональную слабость, переживания могут прикрываться вынужденной улыбкой и обманчивой бравадой.

За какими масками может скрываться депрессия?

Люди с атипичными симптомами депрессии сознательно скрывают свою подавленность от других или даже сами не понимают, что с ними происходит. «Хорошо, но ничего хорошего» – вот жалоба, которой можно описать это состояние.

Маскированная депрессия может выливаться в поведенческие или соматические проблемы: нарушение сна и аппетита, необъяснимые боли в теле, чрезмерно повышенное либидо, нейродермиты. Атипичная депрессия может главным образом проявляться как панические атаки или обсессивно-компульсивное расстройство.

Как обнаружить депрессию за улыбкой?

Критерии похожи на признаки большого депрессивного расстройства, но со своими особенностями. Главный и обязательный признак атипичности – бурная реакция настроения в ответ на позитивные события.

Дополнительно должны проявляться два или более симптома:

значительное увеличение веса;

повышенный аппетит;

чрезвычайная сонливость (гиперсомния);

выраженная усталость с тяжестью в руках и ногах, которую называют свинцовым параличом;

межличностные конфликты и нежелание контактировать с людьми.

Как вернуть вкус к жизни?

Антидепрессантами и психотерапией, но не все так просто. Атипичная депрессия хорошо отвечает на лечение ингибиторами моноаминоксидазы (ИМАО), что нехарактерно для обычного депрессивного расстройства. Его чаще лечат препаратами из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) или трициклическими антидепрессантами.