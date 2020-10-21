“Сильно испугалась”: Переболевшая COVID-19 Анита Цой поделилась неожиданными откровениями о болезни

21.10.2020, 22:17, Разное

Популярная певица Анита Цой в интервью одному из отечественных изданий коснулась темы преодоленной не так давно COVID-19. В частности, знаменитость высказала неоднозначное предположение о происхождении заболевания.

В беседе с журналистами исполнительница высказала уверенность, что коронавирус является не природным микроорганизмом, а вирусом, созданным руками людей. Такое мнение родилось у Аниты Цой в тот момент, когда она почувствовала, что болезнь атакует наиболее незащищенные области организма. “Когда я столкнулась с ним, поняла, что это однозначно творение рук человека – мощного ума, который собрал в банк коронавируса все, что только можно”, – резюмировала знаменитость.



Кроме того, Анита Цой упомянула, что, наряду с чисто физиологическими проблемами, она испытала очень мощную депрессию, ударившую по её психическому состоянию. “Все плохие мысли лезли в голову. В какой-то момент я сильно испугалась за свое состояние”, – призналась она. Об этом сообщает 7days.ru.