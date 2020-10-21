Ученые усомнились в высокой эффективности популярных мер против коронавируса

21.10.2020, 21:53, Разное

Международный коллектив ученых провел исследование, в ходе которого изучил подробности распространения коронавирусной инфекции. Результаты показали, что, по мнению исследователей, популярные карантинные меры в виде ношения защитных масок и социального дистанцирования являются недостаточно эффективными.

Как информируют ученые, популярные во всем мире карантинные меры были введены исходя, в первую очередь, из устаревшей модели распространения аэрозольных капель со “стандартным” вирусом в воздухе, основанной на измерениях еще периода первой трети прошлого века. В ней в частности, предполагается, что совокупность тяжелых капель патогена быстро оседает, а самые мелкие, перемещаясь горизонтально, стремительно испаряются. Новая модель, испытанная исследователями с конкретным использованием коронавирусных частиц, показала, что даже после испарения капель часть микрочастиц все же остается в воздухе. При этом частице, имеющей диаметр всего 10 мкм, требуется до четверти часа, чтобы упасть вниз. Это значит, что даже человек, прилежно соблюдающий социальное дистанцирование и носящий защитную маску среди других людей, может заразиться SARS-CoV-2, к примеру, в лифте, несколькими минутами ранее перевозившем инфицированного. По мнению экспертов, особенно опасными объектами в этом смысле являются помещения, для которых характерны высокая влажность или плохая вентиляция.

Резюмируя результаты научной работы, специалисты подчеркнули, что существующие карантинные меры вовсе не являются бесполезными и все же способны предотвратить попадание в организм крупных капель, содержащих большую дозу вируса. Однако, по мнению ученых, обеспечение социального дистанцирования и ношение масок все же не обеспечивает гарантированной безопасности. Об этом пишет MedicalXpress.