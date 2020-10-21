 

Мнение: Карабахский вопрос не имеет дипломатического решения

21.10.2020, 21:45, Разное

Судя по всему консультации в Москве не задались.
Пашинян объявил, что:

1. Конфликт в Карабахе на текущем этапе не имеет дипломатического решения. Все надежды на достижение дипломатического решения остались позади из-за предательской позиции Азербайджана.
2. Бои идут по всему Южному Карабаху. На фронте сложная ситуация.
3. Все кто может, берите оружие и отправляйтесь воевать за Карабах.
4. Армения чувствует серьезную поддержку России как своего стратегического союзника.

Толстый намек на то, что боевые действия не прекратятся и ближайшее время умрет очень много людей.
Такой расклад конечно в первую очередь устроит Турцию.

PS. Армяне где-то отбили окопы у азербайджанцев. Судя по всему, накрыли артой, а потом заняли. Фото 18+


Недалеко от границы Карабаха.

Источник: Colonel Cassad



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