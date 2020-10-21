Украина не ведет переговоры о поставках или закупках российской вакцины от COVID-19 – Минздрав

21.10.2020, 21:35, Новости дня

Украина не ведет переговоров на государственном уровне о закупках или поставках российской вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины 21 октября.

В ведомстве отметили, что в Украине лекарственные средства допускаются к применению только после госрегистрации. По упрощенной процедуре могут регистрировать лекарства, которые уже зарегистрированы в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде или ЕС.

Как заявили в Минздраве, заявлений о госрегистрации российской вакцины “Гам-КОВИД-Вак” в Украине не поступало, также она не была зарегистрирована в вышеупомянутых государствах.

“Поэтому любые предположения относительно возможных переговоров или рассмотрения российских вакцин как предмета на приобретение или получение не имеют под собой никаких оснований на законодательном уровне”, – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что Украина присоединилась к международному механизму COVAX, который позволит в будущем получить вакцину бесплатно или по ценам ниже рыночных.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 20 октября, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось почти 40,9 млн человек, более 1,2 млн умерли, почти 28 млн выздоровели.

ВОЗ считает, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае сертифицированная вакцина будет готова в следующем году. Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявлял 16 октября, что в мире разрабатывают около 180 вакцин против коронавируса, 10 из них проходят третью стадию клинических испытаний.

О регистрации “первой в мире вакцины” от коронавирусной инфекции – “Спутник V” (Гам-КОВИД-Вак) – президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась. В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.

У 14% волонтеров, привитых вакциной “Спутник V”, в ходе исследований проявились побочные эффекты.

6 октября нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор Медведчук на встрече с Путиным сказал, что, находясь в аннексированном Крыму, сделал прививку российской вакциной “Спутник V”, манипуляцию провели также его жене и сыну. Нардеп предложил рассмотреть возможность попадания этой вакцины в Украину. Путин ответил, что это возможно.

Президент Украины Владимир Зеленский обращение Медведчука к Путину назвал циничным. “Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых. Поэтому не советую очень верить в предвыборные “инициативы” отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными препаратами”, – заявил глава государства.

В Кремле отметили, что вопрос поставок российской вакцины в Украину зависит от того, будет ли Киев делать соответствующий запрос.

14 октября в России объявили о регистрации второй вакцины – “ЭпиВакКорона”.