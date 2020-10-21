В России блогер избил девушку во время прямой трансляции

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21.10.2020, 21:35, Новости дня

Белорусский блогер, который проживает в Москве, Андрей Бурим (Mellstroy) 19 октября в прямом эфире избил Алену Ефремову. Соответствующее видео опубликовано на странице женщины в Instagram.

Бурим схватил Ефремову за шею и несколько раз ударил ее об стол. Девушка попала в больницу. 

Она писала, что Бурим повредил ей брекеты и сломал челюсть.

“Я в ужасе от этой ситуации. Просто хочу, чтобы он получил за это наказание и такого не повторялось ни с одним человеком. В моем рту кровавое месиво из железа, крови и кусков кожи”, – заявила она.

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Предыдущий пост удалили. Мелстрой избил меня вчера ночью и прилюдно унизил в своём стриме. Все, кто может помочь с организацией судебного процесса и обладающие ценной информацией по этому поводу – пожалуйста, дайте связь через Директ с пометкой «суд/адвокат». Я в ужасе от этой ситуации. Просто хочу, чтобы он получил за это наказание и такого не повторялось ни с одним человеком. В моем рту кровавое месево из железа, крови и кусков Кожи. Нахожусь в состоянии аффекта, конечности трясёт, голова раскалывается при любом повороте/движении. Все, кто в здравом уме меня поддержат. Чего он хотел добиться, избивая меня? Добился своего, ни один нормальный человек, который себя уважает, не будет его аудиторией. Она потеряна. Если бы я заранее знала, что там происходит, то этого бы не произошло. Таких людей лечить надо, неуравновешенность граничит с психозом. Интересно, много ли он замял подобных дел с помощью бабок. Все, кто пострадал от его рук и хочет присоединиться к коллективному иску, пишите в Директ с той же пометкой. Если у него есть условка, то привлечём к уголовке. Справедливость есть

Публикация от Алёша (@_cyberbabe_) 19 Окт 2020 в 1:52 PDT

Ефремова добавила, что таких, как Бурим, необходимо принудительно лечить, поскольку его “неуравновешенность граничит с психозом”.

Она сообщила, что подает заявление в полицию, призвав других пострадавших присоединиться и подать коллективный иск против блогера.

По информации Spletnik, за происходящим наблюдали около 20 человек, которые участвовали в трансляции и находились в одном помещении с Буримом и Ефремовой. Никто из них не пытался вмешаться в конфликт.

Mellstroy удалил трансляцию со своего канала, однако видео распространили по интернет-сети.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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