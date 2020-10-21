 

Лига чемпионов. “Шахтер” неожиданно обыграл “Реал”

21.10.2020, 21:35, Новости дня

Донецкий “Шахтер” в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов на выезде обыграл мадридский “Реал”, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Поединок, проходивший в Мадриде, закончился со счетом 2:3 в пользу украинской команды.

После первого тайма “Шахтер” вел 3:0. Голы в составе чемпиона Украины забивали Тете (29-я минута) и Соломон (42-я минута). Кроме того, Рафаэль Варан срезал мяч в свои ворота на 33-й минуте.

Во втором тайме “Реал” смог отыграть два мяча: Лука Модрич на 54-й минуте отправил мяч в сетку ударом из-за пределов штрафной, на 59-й Винисиус, воспользовавшись ошибкой Марлоса на фланге, пробил низом с 10 метров.

Еще два гола (Марлоса – у “Шахтера”, Каземиро – у “Реала”) не были засчитаны из-за офсайда.

“ГОРДОН” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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