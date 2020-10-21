Мнение: Ким Кардашьян отправится на войну?

21.10.2020, 21:30, Разное

Всего два дня назад премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил ТАСС, что готов провести переговоры в Москве по ситуации в Нагорном Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при условии решения вопроса о статусе Нагорного Карабаха.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев два дня назад тоже не отказался от встречи: «Мы всегда готовы встретиться и в Москве, и в любом другом месте, для того чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования. Мы тоже хотим мира, но в отличие от Армении мы также хотим территорий, которые по праву нам принадлежат».

А уже сегодня Никол Пашинян призвал всех армян взять в руки оружие и отправиться воевать «до конца».

Дословно: «Наши дальнейшие действия — это борьба до конца, во имя прав нашего народа. Вне зависимости, что произойдет, надо бороться во имя прав нашего народа. Сегодня в контексте позиции Азербайджана бороться во имя прав нашего народа означает, в первую очередь, взять оружие в руки и стоять на защите своей родины».

Недоумеваю, Азербайджан вроде бы не нападал на Армению, а предпринимает попытки вернуть территории, которые весь мир признает территориями Азербайджана.

А еще мне даже страшно подумать, что произойдет, если призыв Пашиняна услышат все армяне мира и дружно отправятся в Нагорный Карабах…. Ким Кардашьян, например… Ну ладно, пусть не все, пусть только армяне с российскими паспортами отправятся защищать свою Родину….

НА снимке: Ким Кардашьян , фотография отсюда