Мнение: Дома из фанеры, зависимость убийств от видеоигр и «тупые» американские инвесторы

21.10.2020, 21:20, Разное

1. Русскоязычный блогер показывает, как живут в штате Флорида американцы, которые зарабатывают по 30-40 тысяч долларов в год. Зелёные лужайки и чистые машины радуют глаз, однако дома похожи скорее на одноэтажные сарайчики из фанеры, чем на достойное цивилизованного человека обиталище:

https://www.youtube.com/watch?v=F9rtpO6JF-E

В комментариях сравнивают американское жильё с фургончиком Элли, домиком дядюшки Тыквы и хижиной поросёнка Ниф-Нифа. Не самые лестные сравнения для недвижимости, которая стоит в переводе на наши деньги 8-25 млн рублей.

2. Хорошее наблюдение на 9gag. Вопрос только в том, не напутали ли они с цифрами:

https://9gag.com/gag/an4W2VV

Население:

Великобритания: 65 млн.

США: 330 млн (в 5 раз больше).

Доходы от видеоигр:



Великобритания: 5 миллиардов долларов.

США: 25 миллиардов долларов (в 5 раз больше).

Убийства с применением огнестрельного оружия (2017):



Великобритания: 31.

США: 14’542 (в 469 раз больше).

Хватит уже во всём обвинять видеоигры!

3. Американский эксперт объясняет, почему американский биржевой рынок так раздут:

https://lenta.ru/news/2020/10/15/dumb/

Глава инвесткомпании Smead Capital Management Коул Смид назвал тупыми американских инвесторов, чьи действия привели к значительному росту котировок на фондовом рынке США. Его слова приводит CNBC.

«Стоимость акций в последнее время стала настоящим ночным кошмаром, и всё из-за молодых тупых инвесторов», — отметил Смид. По его словам, бумаги крупнейших компаний, входящих в индекс S&P 500, в среднем стоят в 22 раза больше по сравнению с оценкой прогнозируемой прибыли за акцию по итогам года.

Такой показатель является аномально высоким и свидетельствует о явной переоценке компаний, входящих в индекс. Также нынешние цены на 50 процентов выше средних показателей за последние 10 лет.