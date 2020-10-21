Ученые научили ИИ предсказывать смерть от COVID-19

21.10.2020, 21:17, Разное

Британские исследователи провели исследование, результатом которого стало создание специальной модели ИИ. По словам исследователей, указанная разработка позволяет эффективно прогнозировать тяжелое течение у пациентов COVID-19 и даже смерть от него.

Как информировали ученые, представляющие Оксфордский университет (Великобритания), экспериментальная разработка, носящая название QCOVID, уже дала возможность установить определенные закономерности. В частности, система сигнализировала о том, что лишь 5% от общей численности населения входит в реальную группу риска, причем на указанную категорию приходится около 95% летальных исходов от COVID-19 из общего количества. Специалисты полагают, что львиную долю усилий медицинских структур необходимо сориентировать адресно на упомянутое меньшинство. Среди предложенных мер они выделили, например, регулярное тестирование, которое необходимо проводить как среди представителей “опасной” группы, так и среди людей, непосредственно контактирующих с ними. Если реализовать такой механизм, то, по мнению ученых, большинство жителей планеты сможет скорее вернуться к жизни, привычной до пандемии.

Модель, учитывающую, в числе прочего, нюансы возраста, этнического происхождения, скрытых проблем со здоровьем и массы тела, уже испытывают в государственных медучреждениях Соединенного Королевства. Кроме того, результаты исследования смогут дополнительно мотивировать людей с ожирением к похудению – как мере, существенно снижающей риск тяжелого течения заболевания от коронавируса. Тем более, что, как полагают эксперты, коронавирус не исчезнет в ближайшей перспективе и, вероятно, станет подобным гриппу сезонным заболеванием. Об этом пишет British Medical Journal.