Мнение: Нулевой эффект

21.10.2020, 21:15, Разное

Главный инфекционист России Владимир Чуланов заявил, что ношение перчаток увеличивает риск передачи коронавируса.

По его словам, это происходит потому, что люди не умеют ими правильно пользоваться. «Кто-то их кладет в карман, чтобы потом снова надеть. Если бы все правильно пользовались: когда надевали, не касались лица, снимали их, не касаясь поверхностей перчаток, и утилизировали в специальные мусорные контейнеры, это было бы идеально, но далеко не все же так поступают. Кто-то носит матерчатые постоянно, просто для вида надевают, снимают. Это ничем не спасает, а, наоборот, создает риски», – сказал медик.

Главный инфекционный врач сообщил в целом очевидную информацию: массовое ношение защитных приспособлений – только одна часть задачи. Вторая часть – нужно обучить людей пользоваться ими. Третья часть – создать систему сбора и утилизации потенциально опасных объектов (которыми являются выброшенные маски и перчатки – причем даже известен класс опасности этих предметов и имеется нормативная документация по такой процедуре). Ну, и кроме того, организация тотальной дезинфекции. Из трех составляющих только одна является ответственностью населения, две других должны обеспечить власти. При этом говорить о хоть каком-то возможном результате всех мероприятий можно только если все компоненты этой системы работают. Нужно понимать, что все подобные мероприятия не могут длиться долго – тотальная дезинфекция, как часть общей системы мер, убивает не только "плохие" микробы, но и "хорошие". Стерильная среда – штука обоюдоострая и опасная.

Но власть привычно переложила ответственность исключительно на население, терроризируя его штрафами и задержаниями. Свою часть ответственности она предусмотрительно отказалась нести. Власть – выше любой ответственности, ее задача – принимать решения, причем неважно какого качества.

Логично, что специалисты и профессионалы осторожно, но высказываются относительно бессистемности принимаемых мер. Логика главного инфекционного врача в данном случае понятна – он не хочет оказаться крайним, так как результат всех мероприятий уже понятен – он нулевой в лучшем случае.

Другого стиля управления, кроме дичайшего волюнтаризма, в рамках системы власти, полностью неподконтрольной населению, нет и быть не может. Власть вообще не несет никакой ответственности, а потому в полном праве принимать любые по степени неадекватности решения – от войны в Сирии до "перчаточно-масочного" режима.