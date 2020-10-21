 

Продюсеры шоу «Дом-2» отказались продлевать контракты с Бузовой и Бородиной

21.10.2020, 20:53, Разное

Продюсеры скандального проекта «Дом-2» на сегодняшний день не стали продлевать очередные контракты с ведущими Ксенией Бородиной и Ольгой Бузовой. Не исключается, что в 2020 году они перестанут сниматься в шоу.
Проект «Дом-2» выходит в эфир уже 16 лет. За это время российские зрители очень полюбили участников телестройки и их ведущих. Согласно неподтвержденной информации, рейтинги скандального шоу в последнее время снижаются, поэтому руководство приняло решение закрыть «Остров любви» на Сейшелах и сократить некоторых ведущих с целью уменьшения расходов.

Недавно участникам «Дома-2» снизили зарплату, поэтому многие ключевые герои решили покинуть проект. Что касается Ольги Бузовой и Ксении Бородиной, но они являются популярными медийными персонами. Продюсеры не могут им платить низкий оклад из-за их высокого статуса. В связи с этим дальнейшее продление контракта с ними остается вопросом. По информации издания paparazzi.ru, с работой Бузовой и Бородиной нормально справляются выходцы телестройки.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Медики предупредили о новом опасном детском заболевании

18.10 / Певица Валерия впервые станет бабушкой

28.07 / Сергей Чемезов сообщил Владимиру Путину об инициативе поставить Турции очередную партию С-400

24.08 / Мнение: Зачем Лукашенке автомат?

08.09 / Мнение: Стремительным домкратом

10.08 / Мнение: 2020 остановись! У нас итак оппозиции не осталось!

04.10 / Загадочные истории, связанные с кошками

03.07 / Мнение: О верховном главнообнулённом

18.07 / Время женщин

28.08 / Юлианна Караулова рассказала, как ушла от Максима Фадеева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска