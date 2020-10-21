Продюсеры шоу «Дом-2» отказались продлевать контракты с Бузовой и Бородиной

21.10.2020, 20:53, Разное

Продюсеры скандального проекта «Дом-2» на сегодняшний день не стали продлевать очередные контракты с ведущими Ксенией Бородиной и Ольгой Бузовой. Не исключается, что в 2020 году они перестанут сниматься в шоу.

Проект «Дом-2» выходит в эфир уже 16 лет. За это время российские зрители очень полюбили участников телестройки и их ведущих. Согласно неподтвержденной информации, рейтинги скандального шоу в последнее время снижаются, поэтому руководство приняло решение закрыть «Остров любви» на Сейшелах и сократить некоторых ведущих с целью уменьшения расходов.

Недавно участникам «Дома-2» снизили зарплату, поэтому многие ключевые герои решили покинуть проект. Что касается Ольги Бузовой и Ксении Бородиной, но они являются популярными медийными персонами. Продюсеры не могут им платить низкий оклад из-за их высокого статуса. В связи с этим дальнейшее продление контракта с ними остается вопросом. По информации издания paparazzi.ru, с работой Бузовой и Бородиной нормально справляются выходцы телестройки.