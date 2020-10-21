Время преобразований: как изменилась Москва за 10 лет Сергея Собянина

21.10.2020, 20:50, Разное

Столичное здравоохранение

Качество современной московской медицины находится на одном уровне с ведущими мегаполисами мира. За 10 лет город закупил более 913 тысяч единиц новой медицинской техники. В Москве появились 11 новых больницы, 18 поликлиник и пять подстанций скорой помощи, создан Единый городской диспетчерский центр скорой и неотложной помощи.

За прошедшие годы в столице внедрен новый стандарт онкологической помощи. Выявляемость раковых заболеваний выросла с 17,7% в 2010 году до 27,9% в 2019-м.

Записаться к врачу любой москвич может не выходя из дома. Электронная запись доступна через Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) и портал pgu.mos.ru. С 2015 года в городе начали внедряться электронные медицинские карты пациентов, а в начале 2020 года доступ к ним получили все жители столицы.

Город заботится о своих медиках. В рамках программы “Московский врач”, работники здравоохранения, которым присвоен соответствующий статус, получают ежемесячную надбавку от 15 тысяч рублей и более. А в 2017 году в столице появились врачи-терапевты с дополнительными знаниями в неврологии, отоларингологии и других областях медицинского знания.

Важнейшим показателем качества системы здравоохранения всегда считалась продолжительность жизни. В Москве этот показатель приближается к 80 годам. За последние 10 лет – плюс 4,2 года. В городских парках работают павильоны “Здоровая Москва”, где каждый посетитель может пройти бесплатное медицинское обследование.

Линии, кольца и диаметры

Московское метро – одна из крупнейших систем внеуличного общественного транспорта в мире. За последние годы темпы строительства подземки увеличились в несколько раз. За 10 лет построено более 100 километров линий, открыты 56 станций.

Прирастает московское метро не только станциями, но и целыми линиями. Летом прошлого года на карте подземки появилась Некрасовская линия, 15-я по счету. Она состоит из 10 станций.

Активно строится Большая кольцевая линия (БКЛ). По протяженности она более чем в 10 раз превосходит старое кольцо. В феврале 2018 года открылся первый участок БКЛ из пяти станций. Через пару лет новое кольцо замкнется: оно протянется на 10 километров, для пассажиров будет доступна 31 станция.

Еще одно кольцо, не являющееся метро в полном смысле этого слова, но тесно с ним интегрированное, появилось на карте московского транспорта в сентября 2016 года. Заработало Московское центральное кольцо (МЦК) – внутригородская линия пассажирских поездов. Длина МЦК – 54 километра, по кольцу курсируют комфортабельные поезда “Ласточка”. Ежедневно МЦК перевозит 560 тысяч человек. Пассажиры могут сделать пересадку на более чем 20 станций подземки. Ввод нового кольца на 15% разгрузил станции метро в центре города.

В ноябре 2019 года на карте пассажирского транспорта столицы появились первые два Московских центральных диаметра (МЦД). Эта система пригородных электричек, связанная с центром города. Первые диаметры прошли от Одинцова до Лобни и от Подольска до Нахабина. Пассажиров перевозят поезда “Иволга”. Доступны пересадки на станции метро и железной дороги. В ближайшие годы “поедут” еще три диаметра.

Обновленный транспорт

Москва достигла больших успехов в борьбе с извечной проблемой – пробками. Согласно исследованию нидерландской компании TomTom, за 10 лет с первого мечта по загруженности дорог российская столица переместилась на пятую позицию.

Большую роль в избавлении дорог от бесконечных заторов сыграла система платных парковок. Сейчас в городе обустроено почти 86 тысяч стоянок. Система постоянно развивается.

Благодаря реформе общественного транспорта с улиц пропали так называемые маршрутки – малокомфортный и во многом опасный вид транспорта. Теперь подавляющее большинство маршрутов выполняет городской перевозчик “Мосгортранс”.

За 10 лет городской общественный транспорт полностью обновился. На маршруты вышли 11 тысяч новых экологичных автобусов, электробусов и трамваев. В пути пассажиры могут подключиться к бесплатной городской сети Wi-Fi, зарядить гаджеты.

Появился и новый вид общественного транспорта – каршеринг. Это краткосрочная аренда автомобилей – альтернатива личного транспорту. С 2015 года число сдаваемых в аренду машин выросло с 350 до 27 тысяч.

На наземном общественном транспорте в октябре 2016 года появилась новая система – “Магистраль”. Входящие в ее систему маршруты напрямую соединяют центр города с отдаленными районами.

По городу с ветерком

За минувшие 10 лет в Москве построено свыше 940 километров автомобильных дорог, 300 эстакад, мостов и тоннелей. Скорость автомобилей на основных магистралях столицы выросла на 18% и составила 53 километра в час.

В 2019 году построена Северо-Западная хорда – 83-километровая магисталь, связавшая Запад и Северо-Восток Москвы, при этом не заходящая в центр. Сейчас строится 106-километровая Северо-Восточная хорда, 101-километровая Юго-Восточная, а также Южная рокада. Фактически, соединившись вместе, они станут еще одним транспортным контуром Москвы.

После прихода Сергея Собянина в кресло мэра на наиболее загруженных магистралях начали создавать выделенные полосы для наземного пассажирского транспорта. Сейчас в городе насчитывается 350 километров таких полос, ими ежедневно пользуются четыре миллиона пассажиров.

Инновационная экономика

За 10 лет Москва совершила качественный рывок в экономическом развитии. В столице создано 36 технопарков и Московский инновационный кластер. Город стал еще более привлекателен для инвесторов: за 2011-2019 год вложения выросли на 231%.

Существенно выросло количество малых предприятий. Их удельный вес увеличился на 61% по сравнению с 2010 годом. А в целом оборот розничной торговли – с 2,882 миллиарда рублей до 5,102 миллиарда, то есть в 1,8 раза.

С предпринимателей сняли обременения по изготовлению, монтажу и подключению к электроснабжению торговых точек. Свой вклад в экономику города вносит и новое фестивально-ярмарочное движение.

Город поддерживает своих экспортеров. Действуют программы “Сделано в Москве”, E-COMMERSE, Московская школа экспотрера и экспортный акселератор.

По-прежнему одним из драйверов развития столичной экономики является туризм. В 2019 году Москва признана лучшим туристическим направлением и получила “туристический оскар” – премию World Travel Awards. Кроме того, столица вошла в пятерку лучших городов для посещения в рейтинге Resonance World’s Best Cities 2020 года.

Модернизация образования

Столичные школы за последние годы были объединены в крупные образовательные комплексы. Они состоят из дошкольных, начальных и средних корпусов. Количество учащихся за 10 лет увеличилось на 34%. Если в 2010 году в столице было 749 тысяч учеников, то в 2020 году их количество увеличилось до более чем миллиона. А количество воспитанников детских садов выросло на 56%.

В столичное образование вводятся современные технологии. В школах появились электронные дневники и журналы, действует проект “Московская электронная школа: она объединяет электронные учебники, тесты, интерактиные сценарии уроков, виртуальные лаборатории. Все в режиме онлайн. МЭШ доступна как для учеников, так и для родителей.

Новая Москва

В 2012 году Москва приросла 148 тысячами гектаров земли на юго-западном направлении. Так появилась Новая Москва. В состав города вошли образования Троицк, Щербинка, Московский, Коммунарка и другие. Новые территории были поделены на два административных округа – Новомосковский иТроицкий, а местные жители получили все столичные льготы.

За восемь лет население Новой Москвы увеличилось с 233 тысяч до 573 тысяч. Инфраструктура на присоединенных территориях активно развивается: открыты восемь станций метро, строится новая, Коммунарская линия, возведено более 200 километров автодорог, в том числе трасса Солнцево-Бутово-Видное, реконструировано Калужское шоссе.

В Новой Москве построено 50 детских садов, 20 школ, 10 поликлиник, крупный медицинский центр в Коммунарке, инфекционная больница в Воронцовском. На 200 тысяч выросло количество рабочих мест: жители Новой Москвы могут трудиться рядом с домом. Всего за прошедшие годы Москва вложила в присоединенные территории 301 миллиард рублей.

строительство

За 10 лет в Москве построено свыше 400 школ и детских садов, более 90 поликлиник, 400 объектов торговли и услуг, около 50 культурных объектов. Возведено порядка трех тысяч жилых домов.

Знаковым событием стало строительство парка “Зарядье” рядом с Кремлем и Красной площадью. Теперь это одна из главных достопримечательностей столицы, известная во всем мире. Территория парка поделена на климатические зоны. Посетители могут полюбоваться живописными панорамами столицы с так называемого парящего моста. В 2018 году в “Зарядье” открылась филармония.

В городе продолжается программа реновации. В список вошли более пяти тысяч ветхих домов, многим из которых уже более 60 лет. Москвичи получают новое комфортальное жилье с полной отделкой. Причем площадь новых квартир больше, чем старых. Менять привычную среду обитания не нужно: реновационный дом располагается в том же районе, поэтому жители сохранят пешую доступность до привычных парков, магазинов, школ, детских садов, станций метро и автобусных остановок. До 2032 года в новые дома переедут более миллиона москвичей.

Городская среда

В центр Москвы за прошедшее десятилетие вдохнули вторую жизнь. Все благодаря программе “Моя улица”. На центральных улицах были расширены тротуары, установлены скамейки, новое освещение, отреставрированы здания, высажены деревья. Самые масштабные работы прошли на улицах Тверская, Никитская, Мясницкая, Новый Арбат, Покровка. А некоторые из улиц, например, Никольская и Кузнецкий Мост, стали польностью пешеходными. Теперь гулять по центру столицы стало намного комфортнее.

Логическим продолжением “Моей улицы” стал “Мой район”. Это программа благоустройства жилых районов столицы. Благоустраиваются улицы, двора, детские площадки, ремонтируются библиотеки, строятся новые школы, детские сады.

Всего с 2011 года в столице реконструировали свыше 410 улицы, площадей и других общественных пространств. Работы были проведены в 750 парках, высажены свыше семи миллионов деревьев и кустарников.

Социальная защищенность

Для столичных пенсионеров действует специальный городской социальный стандарт. Он включает пенсию и надбавку к ней. В 2010 по 2020 года социальный стандарт увеличился на 59% – с 12,2 до 19,5 тысячи рублей в месяц. И если в 2010 году на доплаты к пенсиям было направлено чуть более 91 миллиарда рублей, то в 2020-м эта цифра выросла до 157 миллиардов.

Скучать столичным пенсионерам некогда. Для них с марта 2018 года действует программа “Московское долголетие”. Она предназначена для мужчин и женщин от 60 и 55 лет соответственно.

Подобрать себе занятие по душе может каждый. Действуют более 40 направлений: театр, рисование, гимнастика, английский язык, компьютерные технологии, гимнастика. Сейчас в программе участвуют свыше 300 тысяч москвичей старшего возраста.

Город спорта

Активно развивается и спортивная инфраструктура. За 10 лет построены стадионы “Спартак”, “ЦСКА”, ледовый дворец “Парк легенд”, уникальный с точки зрения архитектуры дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой и другие объекты.

К Чемпионату мира по футболу прошла реконструкция стадиона “Лужники”. Было увеличено количество посадочных мест, обновлено покрытие поля, проведены работы по безопасности здания, благоустроена территория вокруг. Обновленные “Лужники” вмещают 81 тысячу человек. Кроме того, реконструированы гребной канал в “Крылатском” и стадион “Динамо”.

Неудивительно, что число занимающихся спортом мосвичей растет. В 2020 году их уже более 4,7 миллиона человек, то есть около трети населения города. Для любителей спорта по всему городу расположены более 3,1 тысячи тренажерных городков, работают секции по воркауту, запущен фестиваль уличного спорта.

Культурная столица

Импульс к развитию получила и культурная жизнь. С 2010 года число спектаклей и концертов выросло на 10 тысяч. Только за прошлый год в городе прошло почти 29 тысяч театрально-концертных мероприятий – это наилучший показатель за последние 10 лет.

За прошлый год театры столицы поставили 286 премьер, в 2011-м – 165. На развитие материально-технической базы театров город направил почти 30 миллиардов рублей.

Появились новые культурные проекты. Среди них – “Московская музейная неделя”, “Ночь в музее”, “Ночь в театре” и прочие.

В то же время город активно занимался сохранением культурно-исторического наследия. За прошедшие годы отреставрировано 1 495 памятников архитектуры и 595 памятников монументальной скульптуры.

К услугам горожан

При Сергее Собянине в Москве появилась удобная система получения государственных услуг. Работают 127 районных центров, три флагманских офиса и Дворец услуг.

Широкий комплекс услуг предлагает сайт Mos.ru. На портале можно записать детей в школу и детсад, оплатить коммунальные услуги, оформить льготы и субсидии, записаться к врачу и многое другое.

Развиваются и электронные сервисы. С 2011 года действует портал “Наш город”, с помощью которого москвичи могут принимать участие в управлении столицей и решать проблемы с содержанием улиц, дворов, парков. За эти годы устранено более четырех миллионов нарушений, о которых сообщили жители. Сейчас на портале зарегистрировано свыше 1,6 миллиона человек.

С 2014 года работает система “Активный гражданин”. На портале проводятся голосования по актуальным городским вопросам. За все время на основе голосования москвичей было реализовано около трех тысяч решений.