Захватчик банка в Грузии задержан

21.10.2020, 20:48, Новости дня

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, захватившего филиал Банка Грузии в Зугдиди, передает Первый канал Грузии.

«Спецоперация в Зугдиди завершена. Правоохранители вывели захватчика с поднятыми руками, заложники освобождены», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.

В среду днем преступник с автоматом и гранатами ворвался в здание филиала Банка Грузии в Зугдиди, взял заложников, потребовал 500 тыс. долларов и вертолет. МВД Грузии возбудило дело по факту захвата заложников.