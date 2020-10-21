Захватчик банка в Грузии задержан
21.10.2020, 20:48, Новости дня
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, захватившего филиал Банка Грузии в Зугдиди, передает Первый канал Грузии.
«Спецоперация в Зугдиди завершена. Правоохранители вывели захватчика с поднятыми руками, заложники освобождены», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.
В среду днем преступник с автоматом и гранатами ворвался в здание филиала Банка Грузии в Зугдиди, взял заложников, потребовал 500 тыс. долларов и вертолет. МВД Грузии возбудило дело по факту захвата заложников.
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